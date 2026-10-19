¿Quién le puso ‘Los Cromos’? La historia detrás del nombre del grupo criminal de Juchitán

El nombre de Los Cromos surgió de los alias de Iván “N” y Rubén “N”, presuntos líderes de la organización criminal en Oaxaca. (FGEO).

El grupo criminal “Los Cromos” que opera en Juchitán, Oaxaca, acaparó la atención nacional tras la detención de uno de sus líderes, Iván “N”, el pasado 14 de agosto, pero ¿cómo obtuvo el nombre esta banda ligada Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)?

A través de su cuenta de X, el fiscal general de Oaxaca, Bernardo Rodríguez Alamilla, dio detalles sobre la historia e integración de la organización delictiva.

“El nombre de esta estructura delictiva, que operaba en la región del Istmo de Tehuantepec, surgió de los alias de dos personas que estuvieron al frente del grupo en distintos momentos, convirtiéndose en una especie de sello de identidad para la organización”, explicó.

Se trata de Iván “N”, alias “El Cromo”, detenido el 14 de octubre de 2026, y Rubén “N”, alias “Comandante Cromo”, detenido en 2024.

“Así, los alias de ambos dieron origen al nombre con el que se identificaba esta célula criminal: ’Los Cromos’”, apuntó el fiscal general.

Los Cromos establecieron una alianza con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) para operar en la región del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca.

Iván “N” figuraba entre los objetivos prioritarios de las investigaciones contra las estructuras criminales.

Los Cromos también son señalados de extorsión y cobro de piso: presiones económicas ilegales contra personas y actividades comerciales, así como secuestro y tráfico de drogas y armas.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, explicó que Iván “N” contaba con tres órdenes de aprehensión por homicidio calificado: dos relacionadas con tres víctimas y una tercera correspondiente a un homicidio registrado en 2020, según los registros de inteligencia.

¿En qué municipios de Oaxaca operan ‘Los Cromos’?

Las investigaciones ministeriales de la FGEO establecen que integrantes de ‘Los Cromos’ operan principalmente en Juchitán, San Blas Atempa, Santo Domingo Tehuantepec, Salina Cruz, Ciudad Ixtepec y Matías Romero.

Además, las autoridades han identificado a algunos de los líderes de ‘Los Cromos’. Entre los principales cabecillas de esa célula del CJNG están:

‘Renco’,

‘El Fantasma’,

‘El Cali’,

‘El Tonche’,

‘El Caporal’,

‘El Pollo’ y,

‘El Macannu’.

De acuerdo con la Fiscalía de Oaxaca, ‘El Caporal’ está a cargo de un rancho utilizado como punto de operación y del resguardo de armamento, mientras que ‘El Pollo’ es señalado por homicidios y el uso de vehículos blindados.