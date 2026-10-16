Detienen a presuntos responsables del ataque a casa de la diseñadora Elvis Guerra: ‘Eran parte de una red de extorsión’

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) informó la detención de dos personas presuntamente involucradas en la balacera contra la vivienda de Elvis Guerra, diseñadora y artesana muxe, ocurrido en septiembre pasado en el municipio de Juchitán de Zaragoza.

A través de un comunicado, la dependencia identificó a los detenidos como E.B.P., alias ‘Bolán’, y G.C.L., quienes presuntamente formaban parte de ‘Los Cromos’, una organización delictiva dedicada a la extorsión y al cobro de piso en la región del Istmo de Tehuantepec.

De acuerdo con las investigaciones, ‘Bolán’ sería el responsable de disparar contra la fachada de la vivienda de Elvis Guerra, quien participó en el diseño del vestido que utilizó la presidenta Claudia Sheinbaum durante el Grito de Independencia.

El sospechoso fue capturado mediante una operación coordinada con la Fiscalía de Chiapas, mientras que G.C.L. fue detenida por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones en la Segunda Sección de Juchitán.

La Fiscalía precisó que ambas detenciones se realizaron mediante órdenes de aprehensión por el delito de extorsión. Además, señaló que las investigaciones continúan abiertas para determinar la posible participación de los implicados en otros hechos delictivos y establecer sus responsabilidades ante las autoridades.

Los presuntos implicados en la balacera contra la casa de la diseñadora Elvis Guerra. (Foto: Fiscalía de Oaxaca)

¿Qué reveló la Fiscalía de Oaxaca sobre los presuntos extorsionadores?

Como parte de las investigaciones contra los presuntos integrantes de ‘Los Cromos’, la Fiscalía de Oaxaca dio a conocer un antecedente ocurrido el 27 de mayo de 2026, cuando fue colocada una cartulina con amenazas en el domicilio de una víctima de la colonia La Gloria, en Juchitán de Zaragoza.

El mensaje estaba firmado con el pseudónimo ‘Cromo’ y contenía una exigencia de 60 mil pesos mediante una transferencia bancaria. Los responsables amenazaron con atentar contra la víctima y sus hijos si no entregaba el dinero solicitado.

Este episodio forma parte de los hechos investigados por las autoridades para establecer las actividades de la presunta red de extorsión.

De acuerdo con la Fiscalía de Oaxaca, ‘Los Cromos’ operaban en la región del Istmo de Tehuantepec, principalmente en Juchitán de Zaragoza, donde presuntamente se dedicaban a la extorsión y al cobro de piso contra comerciantes y propietarios de negocios.

¿Cómo ocurrió el ataque armado contra Elvis Guerra en Juchitán?

La vivienda de Elvis Guerra fue atacada a balazos la noche del pasado 18 de septiembre, cuando dos personas a bordo de una motocicleta llegaron hasta el callejón Enrique Jiménez, ubicado en la Novena Sección de Juchitán de Zaragoza, y realizaron varios disparos contra la fachada del inmueble.

Tras el ataque, personal de la Fiscalía de Oaxaca acudió a la vivienda de Elvis Guerra para inspeccionar el lugar y recolectar pruebas. Durante las diligencias, los peritos encontraron 3 elementos balísticos, que fueron asegurados e incorporados a la carpeta de investigación.

El ataque ocurrió después de varias semanas de intimidaciones contra la diseñadora. De acuerdo con Elvis Guerra, las amenazas comenzaron el 8 de agosto, cuando recibió mensajes de WhatsApp en los que desconocidos le exigían dinero. Los extorsionadores incrementaron sus exigencias hasta solicitarle 200 mil pesos a cambio de no atentar contra ella.

La artesana relacionó las amenazas con sus actividades comerciales, entre ellas la apertura de un salón de fiestas y su trabajo al frente del taller textil Creaciones Biulú. Guerra consideró que sus negocios pudieron convertirla en objetivo de los extorsionadores.

Las intimidaciones continuaron incluso después de la balacera. La diseñadora denunció que recibió otro mensaje en el que los responsables se refirieron a los disparos como un supuesto regalo de cumpleaños y reiteraron la exigencia de dinero.

Tras hacerse público el ataque, Elvis Guerra recibió protección de las autoridades de Oaxaca. Además, la presidenta Claudia Sheinbaum también se comunicó con la diseñadora para conocer su situación, después de que el caso adquirió relevancia nacional.