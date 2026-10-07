Blindan ‘zonas calientes’ de la sierra norte de México: Van contra el CJNG y Cártel de Sinaloa

El despliegue se registra en una región serrana de difícil acceso, donde en las últimas semanas se han reportado hechos de violencia, presencia de grupos criminales y afectaciones a comunidades indígenas.

Durango, Jalisco, Nayarit y Zacatecas pusieron en marcha un operativo conjunto de seguridad en la zona serrana donde convergen estas entidades, luego de una reunión de trabajo en la que autoridades de los cuatro estados revisaron la situación de seguridad en esta región, que a decir de las comunidades indígenas “está caliente”.

El secretario de Seguridad Pública de Durango, Óscar Galván Villarreal, explicó que la estrategia surgió de una reunión realizada recientemente con el comandante regional de la Defensa en Guadalajara, en la que también participaron los titulares de Seguridad Pública de Jalisco, Zacatecas y Nayarit.

A partir de ese encuentro se acordó reforzar la seguridad y la presencia de las corporaciones en esta franja de la Sierra Madre Occidental, particularmente en los puntos donde los caminos comunican a los cuatro estados.

En el caso de Durango, un convoy integrado por elementos del Ejército Mexicano y de la Policía Estatal salió de la ciudad de Durango rumbo a la zona del municipio del Mezquital que colinda con Zacatecas, Jalisco y Nayarit. A este despliegue se incorporará también personal de la Guardia Nacional.

La estrategia contempla mantener presencia permanente de las fuerzas de seguridad en la región, de acuerdo con lo señalado por Galván Villarreal.

Se trata de una zona de difícil acceso, con caminos estrechos y agrestes, grandes extensiones de territorio y comunidades dispersas, condiciones que complican la vigilancia y permiten la comunicación y movilidad entre entidades.

¿Por qué la zona de Jalisco, Nayarit, Zacatecas y Durango es considerada peligrosa?

El operativo se implementan después de varias semanas de tensión en la región. En septiembre, comunidades wixaritari de San Andrés Cohamiata, en Mezquitic, Jalisco, denunciaron hechos de violencia y solicitaron mayor presencia de las fuerzas de seguridad ante el riesgo que enfrentaban habitantes de la zona.

En ese momento se dijo que había movimientos de grupos delictivos en la Sierra Norte y autoridades anunciaron el reforzamiento de la vigilancia en la zona conocida como el trifinio, donde confluyen Jalisco, Nayarit y Zacatecas, con caminos que también tienen conexión hacia Durango.

A principios de octubre, se reportaron cinco bases de operaciones interinstitucionales en la zona de San Andrés Cohamiata, además de patrullajes terrestres y sobrevuelos con drones.

En Durango también existen antecedentes recientes. En julio, durante recorridos en la sierra de Mezquital, elementos militares y policías estatales localizaron una maleta abandonada con más de mil 200 cartuchos de distintos calibres, además de cargadores para armas tipo AR-15.

La problemática ha alcanzado también a las comunidades indígenas. En meses recientes se han documentado desplazamientos de familias de la zona serrana por hechos de violencia y dificultades para regresar a sus comunidades con condiciones de seguridad.

La zona es además un punto de movilidad para grupos delictivos que operan en los cuatro estados. Autoridades han reconocido en semanas recientes la presencia y movimientos del CJNG y de una facción del Cártel de Sinaloa, particularmente en la Sierra Norte, cuyos caminos tienen conexión con Nayarit, Zacatecas y Durango.