Un mensaje a mamá, la pista para encontrar a dos jóvenes reclutados por el CJNG en Puerto Vallarta

Un mensaje enviado a su madre permitió localizar a dos jóvenes que presuntamente fueron reclutados por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y permanecían privados de la libertad en Puerto Vallarta, Jalisco.

Las víctimas fueron identificadas como Carlos Gaudiel Mitoma Pérez, de 21 años, originario de Guadalajara, y Luis Ángel Olivo Patiño, de 24, quien residía en Toluca. Ambos fueron encontrados con vida durante un operativo en el que participaron autoridades estatales y elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Blanca Trujillo, vicefiscal de Personas Desaparecidas de Jalisco, informó que la intervención permitió ubicar a los dos hombres y ponerlos bajo resguardo. En el caso de Olivo, existía una denuncia por su desaparición en el Estado de México.

¿Dónde encontraron a los jóvenes reclutados por el CJNG?

Como parte de las investigaciones, las autoridades identificaron un inmueble en el que presuntamente los jóvenes permanecieron retenidos. Durante la inspección, encontraron ropa, tres teléfonos celulares y libretas con anotaciones.

De acuerdo con la vicefiscal, en esa propiedad no localizaron armas ni drogas. Sin embargo, las indagatorias apuntan a que los hombres pudieron haber sido sometidos a trabajos forzados.

Las autoridades buscan establecer quiénes los contactaron con la oferta de empleos aparentemente lícitos y quiénes participaron en su posterior privación de la libertad.

El caso se suma a las investigaciones sobre personas desaparecidas en Jalisco mediante posibles engaños laborales. La Fiscalía estatal continuará con las diligencias para identificar a los responsables y esclarecer las circunstancias en las que ambos jóvenes llegaron al inmueble.

La localización de los dos hombres ocurrió después de que uno de ellos consiguiera comunicarse con su madre, contacto que permitió avanzar en su búsqueda.