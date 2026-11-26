La primera nevada de la temporada invernal 2026-2027 cubrió comunidades de la sierra de Guanaceví, Durango. (Redes sociales).

La primera nevada de la temporada invernal 2026-2027 cayó en la sierra de Durango. Las comunidades de El Cedro y Agua del Pino, en la zona alta del municipio de Guanaceví, recibieron la noche de este jueves las primeras precipitaciones de nieve, derivadas de la primera tormenta invernal y los efectos del frente frío número 8.

La nieve blanqueó una región que ya había soportado temperaturas extremas durante los últimos días. En La Rosilla, también perteneciente a Guanaceví y conocida por sus inviernos severos, el termómetro descendió a -13.5 grados Celsius el pasado 24 de noviembre y llegó a -13 grados un día después.

Los primeros reportes de la nevada se recibieron alrededor de las 19:00 horas, informó Arturo Galindo Cabada, coordinador estatal de Protección Civil. Hasta el momento no se registran incidentes graves. Personal de la dependencia mantiene vigilancia en coordinación con las direcciones municipales para atender cualquier contingencia.

Las autoridades han instalado ya el Consejo Estatal de Protección Civil, que se declaró en sesión permanente para coordinar la respuesta de las distintas dependencias durante los meses de frío.

El estado podría recibir 56 frentes fríos durante la temporada 2026-2027, seis por encima del promedio, además de episodios con descensos pronunciados de temperatura, lluvias, nieve y aguanieve en las regiones de mayor altitud.

Como parte de la estrategia preventiva, el estado dispone de una red de más de 100 albergues y refugios temporales para recibir a personas que necesiten protección ante las bajas temperaturas. Estos espacios están destinados principalmente a familias de comunidades vulnerables y personas expuestas a las condiciones extremas del invierno.

En el operativo también participa la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), cuyos elementos están preparados para intervenir mediante el Plan DN-III-E si las condiciones meteorológicas generan una emergencia que requiera su participación.

Más lluvias y frío para las próximas horas en Durango

El pronóstico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) advierte que los efectos de la primera tormenta invernal continuarán durante este viernes, con lluvias de moderadas a fuertes en municipios de la Sierra, centro, sur y sureste de Durango.

Ante el riesgo de que las bajas temperaturas provoquen hielo en caminos y carreteras, Protección Civil pidió a los automovilistas evitar transitar por zonas nevadas o cristalizadas, debido al peligro de derrapes y accidentes.