Ejército Mexicano, Fuerza Aérea y Guardia Nacional mantiene activo el Plan DN-III-E en Veracruz ante fuertes lluvias

Las Comandancias de la VI Región Militar y 19/a. Zona Militar informan que ante las fuertes lluvias en el estado de Veracruz y como parte de su compromiso con el bienestar de las familias mexicanas, integrantes del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional, mantienen activo el Plan DN-III-E en su Fase de Prevención.

Las labores incluyen reuniones de coordinación con autoridades federales, estatales y municipales; además las tropas jurisdiccionadas a la 19/a. Zona Militar han realizado lo siguiente:

Recorridos en ríos, arroyos y caminos que podrían representar un riesgo para las comunidades en caso de que se intensifiquen las lluvias, y brindar el oportuno apoyo necesario.

Perifoneo preventivo en localidades vulnerables para informar a la ciudadanía sobre medidas de autoprotección, rutas de evacuación y la ubicación de refugios temporales.

para informar a la ciudadanía sobre medidas de autoprotección, rutas de evacuación y la ubicación de refugios temporales. Identificar áreas susceptibles de inundaciones o deslaves.

Con estas acciones, el Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional refrendan su compromiso de salvaguardar el bienestar de la población, contribuyendo con el gobierno de México para prestar ayuda en el mantenimiento del orden, auxilio de las personas y sus bienes y la reconstrucción de las zonas afectadas.