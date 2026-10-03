Conagua alerta por lluvias torrenciales en México: ¿En qué estados lloverá más del 3 al 6 de octubre?

Estados como Veracruz, Tabasco, Oaxaca, Chiapas y Campeche tendrán lluvias de hasta 150 milímetros.

Ni guardes el paragüas. México tendrá varios días de lluvias intensas y puntuales torrenciales entre este sábado 3 y el martes 6 de octubre, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Conagua.

La dependencia advierte que las precipitaciones estarán acompañadas de actividad eléctrica, rachas de viento y posible caída de granizo. En las regiones donde se esperan las mayores acumulaciones de lluvia existe riesgo de inundaciones, deslaves y aumento en los niveles de ríos y arroyos.

¿En qué estados lloverá más fuerte del 3 al 6 de octubre?

Para el sábado 3 de octubre, el SMN pronostica lluvias muy fuertes con puntuales intensas, de 75 a 150 milímetros, en:

Veracruz

Tabasco

Oaxaca

Chiapas

Campeche

También se esperan lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, en:

Coahuila

Nuevo León

Zacatecas

San Luis Potosí

Tamaulipas

Michoacán

Estado de México

Hidalgo

Puebla

Guerrero

Quintana Roo

En Baja California Sur, Sinaloa, Durango, Aguascalientes, Nayarit, Jalisco, Colima, Querétaro, Tlaxcala, Morelos, Ciudad de México y Yucatán se prevén intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes, de 25 a 50 milímetros.

Huracán ‘Rachel’ baja a categoría 1: ¿Cuál es su trayectoria?

La mañana de este 3 de octubre, el huracán ‘Rachel’ se degradó a categoría 1 en la escala Saffir-Simpson, informó el SMN en su aviso número 72-26.

A las 09:15 horas, el ciclón se localizaba a 430 kilómetros al sur-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, con vientos máximos sostenidos de 140 kilómetros por hora y rachas de hasta 170 kilómetros por hora. Se desplazaba hacia el oeste-noroeste a una velocidad de 6 kilómetros por hora.

En el mar, se pronosticaba oleaje de 3 a 4 metros en las costas de Baja California Sur, mientras que en las costas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco y Colima se esperaban olas de 2 a 3 metros.

El SMN señaló que las lluvias relacionadas con el ciclón podían ocasionar deslaves, incremento en los niveles de ríos y arroyos, desbordamientos e inundaciones en zonas bajas.