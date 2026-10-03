Conagua alerta por lluvias torrenciales en México: ¿En qué estados lloverá más del 3 al 6 de octubre?

Ni guardes el paragüas. México tendrá varios días de lluvias intensas y puntuales torrenciales entre este sábado 3 y el martes 6 de octubre, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Conagua.
La dependencia advierte que las precipitaciones estarán acompañadas de actividad eléctrica, rachas de viento y posible caída de granizo. En las regiones donde se esperan las mayores acumulaciones de lluvia existe riesgo de inundaciones, deslaves y aumento en los niveles de ríos y arroyos.
¿En qué estados lloverá más fuerte del 3 al 6 de octubre?
Para el sábado 3 de octubre, el SMN pronostica lluvias muy fuertes con puntuales intensas, de 75 a 150 milímetros, en:
- Veracruz
- Tabasco
- Oaxaca
- Chiapas
- Campeche
También se esperan lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, en:
- Coahuila
- Nuevo León
- Zacatecas
- San Luis Potosí
- Tamaulipas
- Michoacán
- Estado de México
- Hidalgo
- Puebla
- Guerrero
- Quintana Roo
En Baja California Sur, Sinaloa, Durango, Aguascalientes, Nayarit, Jalisco, Colima, Querétaro, Tlaxcala, Morelos, Ciudad de México y Yucatán se prevén intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes, de 25 a 50 milímetros.
Huracán ‘Rachel’ baja a categoría 1: ¿Cuál es su trayectoria?
La mañana de este 3 de octubre, el huracán ‘Rachel’ se degradó a categoría 1 en la escala Saffir-Simpson, informó el SMN en su aviso número 72-26.
A las 09:15 horas, el ciclón se localizaba a 430 kilómetros al sur-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, con vientos máximos sostenidos de 140 kilómetros por hora y rachas de hasta 170 kilómetros por hora. Se desplazaba hacia el oeste-noroeste a una velocidad de 6 kilómetros por hora.
En el mar, se pronosticaba oleaje de 3 a 4 metros en las costas de Baja California Sur, mientras que en las costas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco y Colima se esperaban olas de 2 a 3 metros.
El SMN señaló que las lluvias relacionadas con el ciclón podían ocasionar deslaves, incremento en los niveles de ríos y arroyos, desbordamientos e inundaciones en zonas bajas.