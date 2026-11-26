Exalcalde de Mazatlán revela que la DEA lo interrogó sobre Rocha Moya: esto le preguntaron. (Cuartoscuro/Wikimedia)

Luis Guillermo Benítez Torres, exalcalde de Mazatlán entre 2018 y 2022 y exsecretario de Turismo durante el gobierno de Rubén Rocha Moya, reveló que fue interrogado por agentes de Estados Unidos cuando intentó cruzar a ese país.

Contó que lo cuestionaron sobre la relación que mantenía con el gobernador con licencia de Sinaloa, en medio de los señalamientos por presuntos vínculos con Los Chapitos, facción del Cártel de Sinaloa.

Benítez Torres no dio muchos detalles sobre el interrogatorio, pero expresó su satisfacción porque, según dijo, esto significa que las autoridades estadounidenses buscan a Rocha Moya por los cargos que le imputan.

“Me preguntaron si tenía relación con Rocha Moya (...) yo no sabía por qué me habían detenido. Yo era presidente municipal en esa época. Lo que me dio mucho gusto es que quiere decir que sí lo andan buscando; me pusieron con gente de la DEA y con sheriff a platicar sobre el caso Rocha Moya”, aseguró en entrevista con Viva Voz.

Supuestamente, al concluir el interrogatorio, los agentes estadounidenses le pidieron que los contactara en caso de contar con información al respecto. “Me dijeron: ‘Si sabes algo, háblanos’”.

El pasado 25 de noviembre, Terry Cole, jefe de la DEA, anunció una línea de WhatsApp para recibir denuncias contra miembros del crimen organizado, funcionarios corruptos con vínculos con grupos criminales y redes de lavado de dinero que financian a organizaciones delincuenciales.

En particular, la línea está dirigida a Sinaloa, entidad que desde 2024 vive una guerra entre facciones del Cártel de Sinaloa por el control del territorio, tras la supuesta traición a Ismael ‘El Mayo’ Zambada.

¿En qué va el caso de Rocha Moya?

El gobierno de Estados Unidos estaría a la espera de que las autoridades mexicanas cumplimenten la detención provisional con fines de extradición de Rubén Rocha Moya y otros nueve exfuncionarios de Sinaloa, como lo solicitó en abril.

Mientras tanto, la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene abierta la investigación sobre los señalamientos contra Rocha Moya, sin que hasta la fecha presente avances más allá de la comparecencia de los señalados.

El gobernador con licencia intentó volver al cargo; sin embargo, cedió ante las presiones y los cuestionamientos de sus compañeros de movimiento. Supuestamente, permanece en Sinaloa mientras intenta recuperar el acceso a sus cuentas para recibir sus pensiones.

El resto de exfuncionarios señalados, en su mayoría, solicitaron licencia o se separaron de su cargo; únicamente el senador Enrique Inzunza mantiene sus actividades legislativas con normalidad.