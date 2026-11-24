La detención de Samuel 'N' ocurre días después de la captura de 'El Chapo Isidro' en Sinaloa. (Gabinete de Seguridad)

Un nuevo golpe a Los Mayos ocurrió con la detención de Samuel ‘N’, productor de ‘tachas’ en Sinaloa, informó el Gabinete de Seguridad este martes 24 de noviembre.

La aprehensión ocurrió como parte del reforzamiento de la seguridad en Sinaloa y resultado de los trabajos de inteligencia e investigación, en colaboración con la Secretaría de Marina y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Samuel ‘N’ es identificado como objetivo prioritario al ser uno de los principales productores de metanfetamina en las zonas de Quilá y Eldorado, vinculado a la facción ‘Los Mayos’ del Cártel de Sinaloa.

Durante la operación se aseguró un arma larga, cargadores y droga. La Secretaría de Seguridad destacó que dicha aprehensión forma parte del plan de seguridad en Sinaloa.

Nuevo enfrentamiento armado en Sinaloa tras persecución

Una persecución entre agentes de la Marina mexicana y civiles armados derivó en un enfrentamiento armado en el municipio de Ahome, Sinaloa, según reportaron medios locales.

Los hechos ocurrieron en la localidad de Mochis, donde agentes navales intentaron detener un vehículo cerca de las instalaciones de agua potable de la comunidad, de acuerdo con los primeros reportes.

En respuesta, los ocupantes del vehículo respondieron con disparos, lo que desató una persecución y un tiroteo por varias calles.

Según testimonios de vecinos recogidos por la prensa, los marinos persiguieron una camioneta pickup por distintas calles del ejido, en medio de un tiroteo que obligó a los habitantes a refugiarse en sus viviendas.

Marina establece puntos de vigilancia en Sinaloa

En una grabación difundida en redes sociales, captada por una cámara de seguridad de una vivienda de la comunidad, se escucha una intensa sucesión de detonaciones.

La Marina desplegó refuerzos en la zona y estableció puntos de vigilancia en los accesos a la comunidad, según los medios.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido un pronunciamiento al respecto ni han informado sobre posibles víctimas o detenidos.

Los hechos ocurren después de la captura del narcotraficante Fausto Isidro ‘N’, alias El Chapo Isidro, presunto líder del grupo criminal de los Beltrán Leyva, en el municipio de Guasave, Sinaloa.

Horas antes de su detención, se reportaron varios enfrentamientos armados en la zona, donde el Gobierno mexicano desplegó un operativo federal que dejó un saldo de 20 muertos, entre ellos cuatro militares, según cifras oficiales.

Sinaloa es un estado golpeado por una ola de violencia desde septiembre de 2024, cuando estalló una disputa entre facciones del Cartel de Sinaloa: Los Mayos y Los Chapitos.

*Con información de EFE