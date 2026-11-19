Los Mayos sufrieron un triple ‘golpe’ este jueves 19 de noviembre con la detención de Jesús Miguel ‘N’, alias ‘El Chendo’, presunto jefe operativo, e Irvin Eduardo ‘N’, líder de una célula aliada al grupo, informó el secretario Omar García Harfuch.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana dijo que junto con ‘El Chendo’ también fue aprehendido José Antonio ‘N’.

“Ambos ya habían sido detenidos el 10 de agosto de 2025 en Los Mochis. Fueron vinculados a proceso y posteriormente quedaron en libertad en cumplimiento de una suspensión provisional”, explicó en un comunicado en X.

Los tres presuntos delicuentes fueron capturados en El Mazate de los López, municipio de Mocorito, Sinaloa, con medio kilogramo de la droga cristal y ocho kilos de cocaína. También tenían en su poder tres armas largas, cargadores y cartuchos.

¿Con qué masacres están relacionados ‘El Pagador’ y ‘El Chendo’?

De acuerdo con investigaciones de fuerzas federales, los tres detenidos están involucrados con laboratorios clandestinos de drogas en Chiapas, y con la masacre de 19 personas en el municipio de La Concordia.

Otros delitos adjudicados a ‘El Pagador’ y ‘El Chendo’ son: