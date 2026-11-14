Con banda en vivo y torres de mariscos: Así era El Caimán, restaurante vinculado a Los Mayos

La marisquería contaba con una zona para niños, cuidadores, valet parking y una barra de mixología en el exterior para quienes solo iban por un trago. (Foto: Unsplash/ Imagen generada con IA Gemini)

‘Ay, ay, ay… ¡Ay, mamá, por Dios!’, mientras la banda sinaloense ponía el ambiente, el calor subía por tus mejillas, ya fuera por lo enchilado del aguachile o por los tragos. Entre tanto, los meseros iban y venían con torres de mariscos frescos, camarones y cócteles. Así se vivían las tardes en Mariscos El Caimán.

El restaurante, ubicado a unas cuantas cuadras de la playa de Rosarito, gozaba de popularidad. El ambiente era familiar, la comida abundante y había una carta especial de mixología, además de cócteles tradicionales como los cantaritos, preparados con una buena dosis de tequila, jugo de naranja, limón y toronja.

Mariscos El Caimán pasó cerca de tres años alimentando tanto a locales como a turistas; sin embargo, cerró. Su despedida abrupta no ocurrió sin motivo. Hace un año, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) designó al restaurante.

Detrás de los pescados zarandeados, los tacos gobernador y los camarones, que se vendían en diferentes presentaciones, se encontraba el empresario Jesús González Lomelí, señalado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por sus presuntos vínculos con Los Mayos.

Mariscos El Caimán tenía algunas palapalas en el exterior para los comensales que quisieran comer al aire libre. (Foto: Captura de pantalla)

¿Cómo era Mariscos El Caimán, restaurante vinculado a Los Mayos?

De acuerdo con la OFAC, el empresario Jesús González Lomelí constituyó Mariscos El Caimán el 28 de marzo de 2023 bajo el nombre oficial de Grupo JRCP, S. de R.L.

El restaurante inició en un local más pequeño en Rosarito; sin embargo, poco después se trasladó a un establecimiento ubicado a unos pasos de su primera ubicación, en la carretera Ensenada-Rosarito número 1360, colonia San Fernando.

Su segunda locación era sumamente amplia. En el exterior contaba con una fuente y palapas con mesas para que los comensales disfrutaran sus alimentos; además, había una barra desde la cual se preparaban bebidas.

Gilberto Pérez, quien fue gerente del restaurante, compartió en una entrevista con el canal de YouTube Infonort Multimedios que el objetivo de esta era principalmente ofrecer un servicio de bar con clásicos como los cantaritos, el tequila sunrise y las margaritas.

Mariscos El Caimán contaba con una barra en el interior, al centro, desde la cual se despechaban bebidas de autor., (Foto: Captura de pantalla)

En ese momento, Gilberto también compartió que estaban desarrollando un área para niños con juegos infantiles y cuidadores, para que, de esta manera, sus papás pudieran disfrutar de la comida mientras los pequeños se divertían.

Dentro, el restaurante contaba con una barra central desde la cual se preparaban cócteles innovadores con frutas como maracuyá, lichis, fresas y mango, para quienes quisieran probar algo nuevo.

Al fondo había una segunda barra; no obstante, desde ella se preparaban cócteles clásicos y tradicionales. El salón se complementaba con mesas para los comensales que preferían comer dentro.

Además, había un salón VIP para grupos de hasta 18 personas. Este ofrecía una experiencia más privada y personalizada, ya que se podía reservar para eventos, cumpleaños o reuniones.

El ambiente era familiar. Además, de miércoles a domingo se presentaban diferentes artistas, quienes animaban a los comensales con música de banda sinaloense.

¿Cuánto costaba comer en Mariscos El Caimán?

El menú de El Caimán estaba dedicado principalmente a los mariscos, con preparaciones que iban desde los clásicos de la cocina sinaloense hasta opciones a las brasas y platillos más elaborados. La carta incluía pescados, camarones, pulpo, langosta y distintas combinaciones de productos del mar, tanto en platos individuales como en presentaciones para compartir.

También había alternativas para quienes buscaban algo más casual, como tacos de mariscos y entradas para comenzar la comida. La barra fría reunía ceviches, tostadas, torres y botanas, mientras que los aguachiles ofrecían distintas combinaciones de sabores.

En cuanto a los precios, había opciones para distintos presupuestos. El rango iba de los 55 pesos por un taco de pescado hasta los 1,490 pesos por la botana mixta especial de camarones, callo de hacha y pulpo.

Mariscos El Caimán cerró luego de la designación de la OFAC. (Foto: Captura de pantalla)

Especialidades

Caldo de siete mares con camarón, jaiba, pescado, calamar y almeja: 270 pesos.

Pasta Alfredo con pollo o camarón: 350 pesos.

Salmón a las brasas: 385 pesos.

Volcán cielo, mar y tierra: 400 pesos.

Pulpo a las brasas: 527 pesos.

Burro de camarón y carne: 275 pesos.

Langosta Puerto Nuevo (500 gramos): 857 pesos.

Pescado frito: 375 pesos.

Pescado zarandeado: 600 pesos.

Tacos

Pescado: 55 pesos.

Camarón: 75 pesos.

Gobernador: 85 pesos.

Marlín: 65 pesos.

Enchilado: 89 pesos.

Embajador: 120 pesos.

Camarones

Camarones roca: 350 pesos.

Camarones cucaracha: 350 pesos.

Camarones cajún: 750 pesos.

Camarones al mojo: 350 pesos.

Camarones embarazados (rellenos de jaiba, queso, marlín y salmón): 520 pesos.

Camarones zarandeados: 340 pesos.

Entradas

Botana de callo de hacha: 999 pesos.

Empanadas de camarón: 180 pesos.

Tostada de atún: 110 pesos.

Barra fría

Torre Caimán: 549 pesos.

Ceviche mitotero: 350 pesos.

Botana mixta especial con camarones, callo de hacha y pulpo: 1,490 pesos.

Torre de atún y camarones con aguachile negro: 380 pesos.

Aguachiles

Aguachile verde: 290 pesos.

Aguachile rojo: 290 pesos.

Aguachile de mango: 290 pesos.

Degustación de aguachiles: 327 pesos.

Para acompañar los mariscos, había refrescos, aguas frescas, café y limonadas, cuyos precios iban de 50 a 135 pesos. También ofrecían cócteles como margaritas, mezcalitas, mojitos y piñas coladas, además de cerveza, vino y destilados.

Mariscos El Caimán ofrecía una amplia variedad de platillos, entre ellos camarones en diferentes presentaciones. (Foto: Captura de pantalla)

Los precios iban de 72 pesos por una cerveza hasta 260 pesos por un Buchanan’s 18, mientras que la mayoría de los cócteles costaba alrededor de 150 pesos.

¿Por qué Mariscos El Caimán fue vinculado con La Mayiza?

En Google Maps, las reseñas de Mariscos El Caimán son en su mayoría positivas, pues sus comensales elogiaban el buen ambiente y las preparaciones; sin embargo, actualmente se encuentra cerrado.

Los problemas para el negocio comenzaron luego de que la OFAC designara a cinco personas por su presunta relación con Los Mayos, entre las cuales se encontraba el empresario Jesús González Lomelí.

Según las autoridades estadounidenses, ‘La Mayiza’, como también se le conoce a la facción del Cártel de Sinaloa, controla parte del norte de Baja California con ayuda de los hermanos Alfonso Arzate García y René Arzate García.

Para sus actividades, los hermanos se asociaron con diferentes personas, una de ellas Jesús González Lomelí, a quien el Departamento del Tesoro señala por presuntamente ser una figura clave en las finanzas del Cártel de Sinaloa.

“González ha utilizado sus negocios para lavar millones de dólares procedentes del narcotráfico en nombre del Cártel de Sinaloa, para los hermanos Arzate y otros altos cargos del cártel, incluido El Ruso”, indica un comunicado del Departamento del Tesoro.

Las autoridades de Estados Unidos también lo señalaron por presuntamente cobrar, con apoyo de otros socios, pagos de extorsión para los Arzate y ayudarles a administrar sus operaciones.

Dado que Mariscos El Caimán era una de las muchas empresas de González Lomelí, el negocio fue designado por la OFAC en septiembre del año pasado por sus vínculos con Los Mayos.

Luego de la designación, el restaurante siguió operando por unos meses e incluso hubo clientes que registraron su visita en Google Maps en enero de este año; sin embargo, Mariscos El Caimán finalmente cerró.