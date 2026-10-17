Así es el restaurante del ‘Z-40, del Cártel del Noreste, con buffet a $149, cortes e hipódromo (fotos)

Nuevo Laredo, Tamps.– Carreras de caballos, apuestas,. y reuniones en fines de semana con desayuno tipo buffet, “carnita asada” y “cortes de lujo” formaban parte de la actividad del hipódromo, restaurante y bar La Molienda, establecimiento presuntamente vinculado con líderes del Cártel del Noreste (CDN).

Así lo señala una sanción de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), perteneciente al Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que detalla que el lugar fue operado por Miguel Ángel Treviño Morales, ‘Z-40’, y Óscar Omar Treviño Morales, ‘Z-42’ —detenidos en 2013 y 2015, respectivamente—, así como por su socios.

“Como el hipódromo más destacado de Nuevo Laredo, La Molienda genera ingresos para el CDN al cobrar cuotas de entrada tanto a quienes compiten con sus caballos en la pista como a los espectadores”, señala EU.

La comida tipo buffet era uno de los atractivos del restaurante bar La Molienda, junto con las carreras de caballos organizadas por el Cártel del Noreste, según EU. (Instagram: Club La Molienda)

¿Cómo es el restaurante bar La Molienda, relacionado con el Cártel del Noreste?

Ubicado cerca del kilómetro 24 de la carretera Nuevo Laredo-Monterrey, fuera de la zona urbana, a aproximadamente dos kilómetros de un punto de inspección del Instituto Nacional de Migración (INM), el restaurante bar La Molienda contaba con un menú con cortes finos y comida corrida, de acuerdo con sus publicaciones en redes sociales.

La publicación más reciente del restaurante bar La Molienda en Instagram señala que el 14 de junio pasado se realizó una carrera de caballos entre “El Barba Mora” de la Cuadra San Dibanh contra “La Más Chingona” de la Cuadra Sonora.

El Cártel del Noreste lava dinero a través de carreras de caballos, según autoridades de EU. (Instagram: Club La Molienda)

El precio de las entradas fue de 200 pesos por persona, en un “ambiente 100 por ciento familiar”, en el que los asistentes pudieron organizar la “carnita asada”.

Otra publicación, realizada el 21 de marzo pasado, indica que se realizó el festejo “Día de la Coneja”, de entrada gratuita, con carne asada y bolsas de dulces y juegos infantiles como brincolines y resbaladillas inflables.

‘Come todo lo que quieras por 149 pesos’, el buffet en el restaurante bar La Molienda

El restaurante bar ligado al Cártel del Noreste también ofrecía desayunos y comida tipo buffet para sus clientes con la leyenda “come todo lo que quieras”; sin embargo, habitantes de Nuevo Laredo explican que buena parte de la concurrencia estaba relacionada con las carreras de caballos.

A cambio de 149 pesos, cada comensal podía disfrutar de chilaquiles, platillos como arroz, huevo, frijoles refritos, cortes de carne, papas en diferentes preparaciones, “variedad de platillos” y agua de sabor ilimitada, puesto que el “refill es gratis”.

Esa promoción estaba vigente de lunes a sábado, desde las 8:00 de la mañana y hasta las 19:00 horas, de acuerdo con publicaciones en redes sociales del establecimiento.

El Cártel del Noreste operaba el restaurante bar La Molienda, señala el Departamento del Tesoro de EU. (Instagram: Club La Molienda)

Habitantes de Nuevo Laredo evitan pasar cerca del restaurante bar La Molienda

Un residente de Nuevo Laredo, quien pidió reservar su identidad por temor a represalias, relató que el hipódromo permaneció alrededor de una década sin actividad visible tras la detención del ‘Z-40’ y el ‘Z-42’.

Sin embargo, hace aproximadamente tres años comenzaron a observarse trabajos de remodelación en las instalaciones, acompañados de movimiento de personas y vehículos.

Para los habitantes de Nuevo Laredo, La Molienda implica preocupación por las condiciones de inseguridad que se viven en el sector. El entrevistado explicó que los residentes prefieren evitar la zona. “Si no tienes por qué pasar por allí es mejor no hacerlo”, comentó.

Señaló que aunque La Molienda registraba movimiento distintos días de la semana, la mayor afluencia se presentaba de viernes a domingo, cuando se organizaban las carreras de caballos.

Según el testimonio, las competencias se realizaban cada semana o cada quince días, generalmente alrededor de las siete de la noche, y atraían a numerosos visitantes.

Durante los días de carreras de caballos, era habitual observar la llegada de vehículos de modelos recientes, recordó.

Los operadores del restaurante bar La Molienda organizaban distintos eventos en sus intalaciones. (Instagram: Club La Molienda)

¿Cuál es el vínculo del restaurante bar La Molienda con el Cártel del Noreste?

La OFAC vinculó al hipódromo con presuntas actividades del Cártel del Noreste relacionadas con competencias de caballos cuarto de milla, una de las líneas señaladas dentro de las medidas estadounidenses contra personas y empresas presuntamente relacionadas con la organización.

Tras incursionar en las carreras de caballos en 2008, el Cártel del Noreste continuó con las operaciones pese a la detención de sus líderes y “la participación del CDN en las carreras de caballos continúa hasta la fecha. Club La Molienda”, según autoridades de Estados Unidos.

Además, el restaurante bar La Molienda también estaba relacionado con el Casino Centenario, cuyas operaciones fueron suspendidas en abril de 2026.

Desde ese establecimiento se podían realizar apuestas sobre las carreras que tenían lugar en el hipódromo, de acuerdo con la información publicada por EU.

Los señalamientos de la OFAC colocan al establecimiento fronterizo en el centro de las medidas estadounidenses dirigidas contra presuntas redes económicas vinculadas con el Cártel del Noreste.

Desde abril pasado, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) tomó medidas y la Secretaría de Gobernación suspendió las actividades de estas entidades vinculadas al Cártel del Noreste, señala el documento del Departamento del Tesoro.