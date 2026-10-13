‘Del narco a las urnas’: ¿Qué empresas ligadas al Cártel del Noreste son acusadas de financiar campañas?

El Departamento del Tesoro señaló que hay empresas relacionadas con el financiamiento de campañas políticas en apoyo al Cártel del Noreste.

¿El Cártel del Noreste ha financiado partidos políticos? El Departamento del Tesoro de Estados Unidos señala una presunta red de corrupción que vincula a esta organización criminal con campañas políticas.

Entre ellas está la compañía de Garza García, Construcciones y Edificaciones Garza Elías SA de CV (CEGESA), utilizada por el cártel para canalizar fondos a las campañas electorales de sus candidatos políticos predilectos.

Además, CEGESA obtiene contratos gubernamentales de forma corrupta y luego los subcontrata a personas vinculadas con el Cártel del Noreste.

CEGESA se beneficia con contratos gubernamentales en el norte del país, incluyendo los de los gobiernos del municipio de Nuevo Laredo y Tamaulipas.

¿Qué sabemos de CEGESA, empresa señalada por EU?

Garza García creó la empresa de suministro de materiales Concretos y Productos Asfálticos del Norte, SA de CV (COPASA), con sede en Nuevo Laredo, para integrar verticalmente el esquema ilícito de contratos de construcción.

CEGESA realizaba o subcontrataba la obra, mientras que COPASA suministraba materiales. A principios de 2026, CEGESA y COPASA eran de las pocas constructoras autorizadas para realizar trabajos de construcción en Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Garza García también posee y controla una red corporativa de empresas de construcción y combustible en Nuevo Laredo, Tamaulipas. De ellas destacan seis empresas con sede en Nuevo Laredo:

Construaceros del Fuerte, SA de CV, empresa constructora;

Inova NLD Desarrollos Inmobiliarios , SA de CV, empresa constructora;

, SA de CV, empresa constructora; Distribuidora de Gas Económico, SA de CV, empresa de combustibles y gas;

Gas Energia Confiable, SA de CV, empresa de combustibles y gas;

Propane Trading Group , SA de CV, una empresa de combustible y gas; y

, SA de CV, una empresa de combustible y gas; y Transportadora de Gas de Nuevo Laredo, SA de CV, empresa de transporte de combustibles y gas.

El Departamento del Tesoro indica que Gamaliel Garza Elías (Garza Elías), hijo de Garza García, está siendo designado por su papel en CEGESA, donde participa en las operaciones diarias de la institución.

Además, señala que Garza Elías también ha entregado dinero en efectivo para financiar las campañas electorales de los candidatos políticos preferidos del Cártel del Noreste.

EU sanciona a empresas y personas ligadas al Cártel del Noreste

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro designó a 15 sujetos presuntamente relacionados con esa estructura: cuatro personas físicas y 11 empresas.

Como parte de las entidades sancionadas, hay personas y empresas relacionadas con carreras de caballos de cuarto de milla, la construcción, transporte por carretera y el sector petrolero y del gas.

La Secretaría de Hacienda informó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) detectó movimientos presuntamente del Cártel del Noreste relevantes en efectivo y transferencias nacionales e internacionales, así como compras de vehículos de alta gama, joyas e inmuebles.

Los hallazgos muestran operaciones atípicas, movimientos de recursos que no corresponden con los perfiles transaccionales reportados, inconsistencias fiscales y sociedades con actividad económica limitada o nula identificable.

*Con información de Felipe Gazcón