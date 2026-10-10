‘¿Y los nexos con el Cártel de Sinaloa?’: Julieta Ramírez evita responder por señalamientos contra su equipo

Julieta Ramírez fue nombrada coordinadora estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Baja California en septiembre pasado.

La morenista Julieta Ramírez Padilla, quien se perfila para contender por la gubernatura de Baja California en 2027, evitó responder a la prensa luego de ser cuestionada sobre los presuntos vínculos de integrantes de su equipo político con el Cártel de Sinaloa.

La pregunta surge en medio de los señalamientos contra operadores y promotores políticos de la aspirante, luego de que autoridades de Estados Unidos señalaran a algunos de ellos por sus presuntos vínculos con la estructura operativa y financiera del Cártel de Sinaloa.

Entre los señalados está Rafael Buenrostro Martín, empresario y operador político que asistió al acto en el que Morena presentó a Ramírez como coordinadora estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Baja California, el pasado 15 de septiembre.

De acuerdo con una publicación de Reforma del 6 de octubre, Buenrostro habría participado en la organización de las porras y las fotografías durante la presentación de la morenista, además de ser señalado como uno de los promotores económicos de sus actividades políticas.

¿Qué señalamientos hay contra el equipo de Julieta Ramírez?

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), dependiente del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, señaló a Buenrostro por presuntos vínculos con la facción de Los Mayitos, relacionada con el Cártel de Sinaloa.

Según la información difundida, el Departamento del Tesoro lo identificó como un presunto enlace de influencia política que habría recibido sobornos para favorecer las operaciones criminales de José Ángel Rivera Zazueta, señalado como uno de los operadores del cártel en Baja California.

Los señalamientos también alcanzan a Pedro Mendívil, exdirector de Seguridad Pública de Mexicali, a quien autoridades estadounidenses acusaron de recibir sobornos de un presunto jefe criminal conocido como ‘El Ruso’ para facilitar las operaciones del grupo delictivo en la Policía Municipal.

Además, la publicación periodística menciona a Dulce María Mendívil García, subsecretaria Anticorrupción del gobierno de Baja California, como una de las promotoras de la candidatura de Ramírez. Su hermano, Pedro Ariel Mendívil, también ha sido señalado por presuntos vínculos con el grupo de Los Rusos, identificado como una célula del Cártel de Sinaloa.

Julieta Ramírez y la polémica por Estados Unidos

Los cuestionamientos sobre el círculo político de la morenista se suman a la controversia que enfrentó en septiembre, cuando se difundieron reportes sobre una presunta investigación de autoridades estadounidenses en su contra y una posible colaboración con el Departamento de Justicia de ese país.

El 8 de septiembre, una investigación de N+ señaló que Ramírez habría firmado un proffer agreement, un mecanismo mediante el cual una persona puede proporcionar información a las autoridades estadounidenses bajo determinadas condiciones sobre el uso que se dará a sus declaraciones.

La senadora con licencia negó entonces la versión periodística y calificó los señalamientos como “mitote”. También cuestionó al periodista que difundió la información y sostuvo que no se habían presentado pruebas que respaldaran lo publicado.

Morena perfila a Ramírez para la gubernatura de Baja California

El 15 de septiembre, la dirigencia nacional de Morena anunció a Julieta Ramírez como coordinadora estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Baja California, posición con la que quedó perfilada para competir por la gubernatura en 2027.

Ramírez, quien solicitó licencia como senadora en junio para participar en el proceso político de su estado, fue secretaria particular de Marina del Pilar Ávila cuando esta encabezó el Ayuntamiento de Mexicali.