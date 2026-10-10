‘Simón’ se intensifica a categoría 4: Michoacán y Nayarit en alerta por cercanía del huracán

El centro del huracán 'Simón' se localizó aproximadamente a 225 kilómetros al sur de Manzanillo, Colima.

La Coordinación Estatal de Protección Civil (PC) de Michoacán mantiene vigilancia ante la intensificación del huracán “Simón” a categoría 4 en la escala Saffir-Simpson, cuya circulación ocasionará lluvias intensas en la costa y región oriente del estado.

Además de vientos fuertes y oleaje elevado en el litoral del estado. Ante ello, se pide la suspensión de las corridas de autobuses en la región costa.

De acuerdo con el reporte meteorológicco, el centro del huracán se localizó aproximadamente a 225 kilómetros al sur de Manzanillo, Colima, con vientos máximos sostenidos de 220 kilómetros por hora, rachas de hasta 270 kilómetros por hora y desplazamiento hacia el norte a 7 kilómetros por hora.

Para Michoacán se pronostican lluvias intensas de 75 a 150 milímetros y oleaje de entre 3.5 y 4.5 metros de altura en sus costas.

Debido a la cercanía del fenómeno, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene una zona de vigilancia por efectos de vientos de huracán desde Punta San Telmo hasta Lázaro Cárdenas.

Las precipitaciones podrían provocar deslaves, incremento en los niveles de ríos y arroyos, así como desbordamientos e inundaciones en zonas bajas.

Por ello, se recomienda evitar cruzar corrientes de agua, no transitar por calles inundadas y mantenerse alejado de playas, muelles y desembocaduras ante el oleaje elevado.

PC estatal dijo que continuará con el monitoreo de la trayectoria e intensidad del huracán “Simón” y exhorta a la población a extremar precauciones, mantenerse atentos a los avisos oficiales y seguir las indicaciones de las autoridades. Ante cualquier emergencia, llamar al 911.

Por su parte, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla señaló que están en marchas los protocolos para proteger a la población por el poderío del referido huracán.

E instó a la población a “no bajar la guardia” y extremar precauciones por el incremento de lluvias intensas.

Por último, exhortó a la población a reportar cualquier contingencia que ponga en riesgo a los habitantes de la región afectada.

Nayarit prepara 171 refugios ante riesgo por huracán Simon

Nayarit cuenta con 171 refugios temporales ante el riesgo de inundaciones, lluvias intensas y oleaje elevado por el huracán Simon, que mantiene una alerta en la franja costera del estado y avanza hacia el norte del Pacífico mexicano.

Las marejadas y lluvias recientes provocaron el ingreso de agua en algunas viviendas de Palmar de Cuautla, en Santiago Ixcuintla, Nayarit, donde las autoridades evalúan posibles evacuaciones ante la aproximación del huracán Simon.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que Bomberos del Estado y la Policía Estatal realizan recorridos preventivos en ríos y arroyos para detectar riesgos.

La dependencia pidió a la población no acercarse ni intentar cruzar corrientes de agua, así como evitar zonas inundables.