Huracán ‘Isaías’ se aleja, mientras ‘Simón’ podría alcanzar categoría 4: ¿Dónde impactará en México?

El rápido fortalecimiento del huracán ‘Simón’ en el océano Pacífico mantiene en alerta a las autoridades y a la población de varios estados, ya que podría alcanzar la categoría 4 conforme se acerca a las zonas costeras.

En contraste, el huracán ‘Isaías’, que alcanzó la categoría 3 en el golfo de México, continúa alejándose de territorio nacional, por lo que sus efectos en las costas mexicanas disminuirán de forma progresiva.

Los efectos de los ciclones ‘Simón’ e ‘Isaías’ se mantendrán durante las próximas horas en gran parte del territorio nacional.

‘Simón’ podría tocar tierra entre Jalisco y Colima

A las 06:00 horas (tiempo del centro de México), el huracán ‘Simón’ alcanzaba la categoría 1 en la escala Saffir-Simpson, pero las proyecciones sugieren que impactará entre Jalisco y Colima este fin de semana.

Se localizó aproximadamente a 345 kilómetros al sur de Manzanillo, Colima, y a 515 kilómetros al sur-sureste de Cabo Corrientes, Jalisco, con vientos máximos sostenidos de 150 km/h, rachas de hasta 185 km/h y un desplazamiento hacia el noroeste a 7 km/h.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Conagua, el ciclón mantendrá una rápida intensificación durante las próximas horas hasta convertirse en un huracán mayor durante su aproximación al país, con una posible categoría 4.

“Estaremos dando seguimiento a este huracán que seguramente podrá ingresar al territorio nacional en las inmediaciones de Jalisco y Colima, llegando a ser un huracán de categoría mayor. Todavía no se puede determinar si el ingreso a nuestras costas pueda ser de categoría tres o cuatro”, dijo Laura Velázquez, coordinadora nacional de Protección Civil.

La circulación de ‘Simón’ provocará condiciones meteorológicas adversas en diversos estados del Pacífico mexicano.

¿En qué estados lloverá por el paso de ‘Simón’?

Guerrero y Michoacán: Se pronostican lluvias torrenciales en las regiones costeras y del oeste de Guerrero, así como en la costa y el este de Michoacán.

Se pronostican lluvias torrenciales en las regiones costeras y del oeste de Guerrero, así como en la costa y el este de Michoacán. Colima: Se prevén lluvias intensas y oleaje de 2.5 a 3.5 metros.

Se prevén lluvias intensas y oleaje de 2.5 a 3.5 metros. Jalisco: Se esperan lluvias muy fuertes en el este y sur del estado, además de oleaje de 1.5 a 2.5 metros.

En este contexto, se mantienen zonas de vigilancia desde Punta San Telmo, Michoacán, hasta Punta Mita, Nayarit, por efectos de vientos de huracán.

Mientras que desde Punta San Telmo hasta Lázaro Cárdenas, Michoacán, se mantiene vigilancia por efectos de vientos de tormenta tropical.

‘Isaías’ alcanza categoría 3, pero lejos de México

En el golfo de México, el huracán ‘Isaías’ se intensificó a categoría 3 a las 06:20 horas. Sin embargo, la trayectoria del sistema muestra un desplazamiento constante fuera del país, por lo que de forma paulatina dejará de generar afectaciones en las costas nacionales.

Se exhorta a la ciudadanía de los estados con pronóstico de lluvias y oleaje a extremar precauciones y dar seguimiento a los avisos oficiales emitidos por las autoridades.