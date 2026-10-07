‘Isaías’ evoluciona a huracán categoría 1 en el Golfo de México: Trayectoria y estados afectados

Los estados con costas en el Golfo de México esperan lluvias fuertes por el huracán 'Isaías'.

La tormenta tropical ‘Isaías’ evolucionó a huracán categoría 1 la noche de este miércoles 7 de octubre en las costas del Golfo de México.

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, con base en el reporte de las aeronaves de la Reserva de la Fuerza Aérea, indicaron que el huracán ‘Isaías’ presenta vientos máximos sostenidos de 120 kilómetros por hora.

Se ubica a unos 290 kilómetros de las costas de Progreso, Yucatán, y se espera que se intensifique e impacte Florida, Estados Unidos, como huracán categoría 2.

Estados afectados por el huracán ‘Isaías’

La Coordinación Nacional de Protección Civil informó que, con la intensificación del ciclón ‘Isaías’, se esperan lluvias intensas en estados del sureste y con costas en el Golfo de México.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), este es el pronóstico de lluvias para las próximas 24 horas:

Lluvias puntuales intensas de 75 a 150 milímetros: Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán .

. Lluvias puntuales muy fuertes de 50 a 75 milímetros: Tamaulipas .

. Lluvias puntuales fuertes de 25 a 50 milímetros: Quintana Roo.

Trayectoria del huracán ‘Isaías’: Este es su pronóstico

Las próximas horas son clave para el desarrollo del huracán ‘Isaías’, que amenaza la producción petrolera, y este es su pronóstico de trayectoria:

Miércoles 7 de octubre a las 21:00 horas: Evolución a huracán categoría 1 , a 290 kilómetros de las costas de Progreso, Yucatán. Información brindada por el Centro Nacional de Huracanes de EU.

, a 290 kilómetros de las costas de Progreso, Yucatán. Información brindada por el Centro Nacional de Huracanes de EU. Jueves 8 de octubre a las 6:00 horas: Huracán categoría 1 a 60 km al nor-noroeste de Progreso, Yucatán.

a 60 km al nor-noroeste de Progreso, Yucatán. Jueves 8 de octubre a las 18:00 horas: Evolución a huracán categoría 2 a 355 km al nor-noroeste de Río Lagartos, Yucatán.

a 355 km al nor-noroeste de Río Lagartos, Yucatán. Viernes 9 de octubre a las 18:00 horas: Impacto en tierra como huracán categoría 2 en las costas de Florida, Estados Unidos.

en las costas de Florida, Estados Unidos. Sábado 10 de octubre a las 6:00 horas: Degradación a tormenta tropical en tierra, cerca de Montgomery, Alabama.

en tierra, cerca de Montgomery, Alabama. Sábado 10 de octubre a las 18:00 horas: Degradación a depresión tropical en tierra, cerca de Memphis y Nashville.

Suspenden clases en Campeche por huracán ‘Isaías’

En sesión permanente, el Consejo Estatal de Protección Civil acordó suspender clases este jueves por el paso del huracán ‘Isaías’.

Esta medida preventiva se debe a que el fenómeno meteorológico puede dañar carreteras y caminos rurales por donde se trasladan los maestros.

Esto para priorizar la seguridad de los niños y jóvenes. La suspensión es en todos los planteles de educación básica.

La Secretaría de Educación de Campeche determinó también dejar a consideración de los directivos la asistencia a clases al nivel Medio y Superior.

Pero si hay afectaciones que pongan en riesgo su seguridad se anunciarán medidas de suspensión de actividades.

Las clases deberán reanudarse al día siguiente, el viernes nueve de este mes.

Con información de Lourdes Alonzo Parrao / Corresponsal.