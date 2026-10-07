¿Más problemas para envíos a México? ‘Isaías’ amenaza producción de petróleo y gas de EU

Se prevé que el primer huracán del Atlántico de la temporada llegue a la costa de Estados Unidos el viernes, con vientos dañinos, inundaciones y posibles interrupciones en la producción de energía después de una temporada de tormentas que, por lo demás, se encuentra tranquila en la región.

Se espera que la tormenta tropical ‘Isaías’ se intensifique hasta convertirse en un huracán de categoría 2 en los próximos días, con vientos máximos de 177 kilómetros por hora (110 millas por hora), según informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos en un aviso emitido a las 11:00 a. m. (hora de Nueva York). El pronóstico actual sitúa a la tormenta bastante al este de las principales plataformas petrolíferas y gasoductos frente a las costas de Luisiana y Texas.

Esa trayectoria se basa en parte en las predicciones de modelos de tormentas más recientes, impulsados por inteligencia artificial. Sin embargo, los modelos más convencionales, generalmente basados en ecuaciones físicas, muestran que el sistema se dirige hacia el este de Luisiana, según Brian McNoldy, investigador de huracanes de la Universidad de Miami. Esa trayectoria acercaría la tormenta a las instalaciones energéticas cercanas a Nueva Orleans.

“Hay cierto margen de maniobra”, dijo McNoldy.

Efectos del huracán ‘Isaías’ en EU

El analista de riesgos Chuck Watson, de Enki Research, afirmó en una publicación de blog el miércoles por la mañana que los efectos de ‘Isaías’ podrían extenderse hacia el este hasta Pensacola, Florida, y la base aérea de Eglin, en el extremo occidental de Florida, antes de que la tormenta se disipe. De ser así, Watson indicó que los posibles daños y el impacto económico podrían superar los 6 mil millones de dólares.

Se prevé que la tormenta se intensifique rápidamente en los próximos días al atravesar aguas con temperaturas cercanas a las máximas históricas y aire húmedo. Si bien podría debilitarse antes de tocar tierra, el meteorólogo del Centro Nacional de Huracanes (NHC), Eric Blake, escribió el miércoles que probablemente aumentará de tamaño, lo que pondrá a más comunidades en la trayectoria de vientos y lluvias destructivas.

‘Isaías’ llega en un momento delicado para los mercados petroleros. En medio de la tensión generada por la guerra en Irán, existe poco margen para las interrupciones en la producción de diésel, el combustible básico utilizado por camiones, trenes, la industria y para la calefacción. Un desplazamiento hacia el oeste podría exponer más producción en alta mar e infraestructura energética de la costa del Golfo a la trayectoria de la tormenta.

Hasta última hora de la mañana del miércoles, se emitieron avisos de huracán y alertas por marejada ciclónica desde Misisipi hasta Florida. El centro meteorológico indicó que, con la marea alta, el agua podría adentrarse hasta 2.1 metros (7 pies) tierra adentro.

Chevron está evacuando al personal no esencial de sus plataformas en el Golfo como medida de precaución. La compañía indicó que, por el momento, no se prevén cambios en la producción ni en las operaciones.

Hasta el martes, aproximadamente el 9.24 por ciento de la producción de petróleo del Golfo y el 3.36 por ciento de la producción de gas natural se suspendieron ante la llegada de la tormenta, según datos publicados por la Administración Federal de Minerales Marinos.

Los meteorólogos advirtieron que el riesgo de vientos dañinos aumenta en la región del Panhandle de Florida, el sur de Alabama y Misisipi. Se esperan lluvias intensas que se extenderán por kilómetros, lo que representa una amenaza de inundaciones urbanas e inundaciones aisladas en ríos del sureste de Estados Unidos.

El miércoles por la mañana, ‘Isaías’ se encontraba a 540 millas al sur-suroeste de la desembocadura del río Misisipi. Se espera que para el jueves se convierta en el primer huracán de la temporada del Atlántico, un hito que normalmente se alcanza en la segunda semana de agosto.

Esta temporada atlántica se encuentra muy por debajo del ritmo habitual, con ocho tormentas con nombre, ninguna de las cuales se convirtió en huracán. A principios de octubre, una temporada promedio suele producir alrededor de 11 tormentas con nombre, incluidos cinco huracanes y dos huracanes mayores.

El fortalecimiento del fenómeno de El Niño incrementó la cizalladura del viento, lo que contribuyó a suprimir la actividad ciclónica en toda la cuenca. La cizalladura se produce cuando los vientos cambian de velocidad o dirección a diferentes altitudes, lo que altera la estructura de una tormenta.