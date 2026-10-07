Depresión tropical Veinte-E se forma en el Pacífico: ¿Dónde habrá lluvias HOY y cuál es su trayectoria?

Las precipitaciones fuertes ocurrirán en distintos estados a partir de este miércoles.

Mientras en el Golfo de México está la tormenta tropical Isaías, la depresión tropical Veinte-E se formó este miércoles frente a las costas de Michoacán en el Pacífico mexicano y podría desarrollarse hasta convertirse en el huracán Simón, informó la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

La depresión tropical está a 455 kilómetros al sur-sureste de Lázaro Cárdenas, Michoacán, y ocasionará lluvias intensas en regiones de Guerrero y Oaxaca.

El sistema tiene vientos máximos sostenidos de 55 kilómetros por hora, rachas de 75 kilómetros por hora y su desplazamiento es hacia oeste-noroeste a 13 kilómetros por hora.

¿Dónde habrá lluvias hoy por la depresión tropical Veinte-E y la tormenta tropical Isaías?

Por la tormenta tropical Isaías y la depresión tropical Veinte-E habrá lluvias intensas en las siguientes zonas:

Sur de Veracruz .

. Norte de Tabasco.

Suroeste y norte de Campeche .

. Norte y oeste de Michoacán.

Las precipitaciones fuertes ocurrirán en la costa de Tamaulipas, mientras que las lluvias fuertes serán en el norte de Quintana Roo. Otros estados con tormentas intensas serán:

Costa de Guerrero.

Norte, centro y oeste de Oaxaca .

. Centro y este de Chiapas.

Norte de Campeche .

. Norte y oeste de Yucatán.

Las precipitaciones muy fuertes serán en el sur de Jalisco, Colima, la costa, centro y este de Michoacán; el suroeste del Estado de México, Morelos y el sur de Puebla.

Por la presencia de dichos sistemas, se prevé oleaje elevado de 2 a 3 metros en costas de Tamaulipas, Tabasco, Campeche y Yucatán. El oleaje de 1 a 2 metros será en costas de Campeche.

La tormenta tropical Isaías está a 395 kilómetros al este-noreste de Cabo Rojo, Veracruz, y a 420 kilómetros al oeste-noroeste de Progreso, Yucatán. Presenta vientos máximos sostenidos de 75 kilómetros por hora.

Así será la trayectoria de la depresión tropical Veinte-E

De acuerdo con la trayectoria prevista por Conagua, la depresión tropical Veinte-E se convertirá en tormenta tropical durante la tarde de este 7 de octubre.

La tormenta tropical se mantendrá así hasta el 9 de octubre, cuando alcance la categoría 1 de huracán y llevará el nombre de Simón.

Simón será categoría 2 durante las primeras horas del 10 de octubre, cuando se acercará más al territorio nacional y posiblemente toque tierra el domingo 11 de octubre.

Las precipitaciones generadas por ambos sistemas podrían originar deslaves, incremento en niveles de ríos y arroyos, así como desbordamientos e inundaciones en zonas bajas de los estados mencionados.