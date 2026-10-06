Península de Yucatán espera lluvias fuertes este miércoles 7 de octubre

La Península de Yucatán tiene probabilidad de lluvias fuertes a muy fuertes, según el SMN. (Foto: Cuartoscuro)

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica un clima cálido y cielo nublado para la Península de Yucatán este miércoles 7 de octubre.

Las temperaturas máximas llegarán a los 37°C en Mérida, con mínimas de 21°C; se prevé un día caluroso en la zona, incluyendo el Caribe Mexicano.

¿Qué temperaturas hará mañana en Península de Yucatán?

En Mérida, Yucatán, las temperaturas estarán entre 21°C y 32°C, con cielo nublado y vientos de 11 km/h. La humedad alcanzará el 90%. Es importante notar que, si bien la máxima para la ciudad es 32°C, se pronostican hasta 37°C en zonas del municipio, y esto destaca la intensidad del calor.

En Quintana Roo, las ciudades de Cancún y Chetumal experimentarán temperaturas entre 24.3°C y 30.7°C. Ambas localidades tendrán cielo nublado y vientos de 19 km/h, lo que ayudará a mantener un ambiente cálido y húmedo en la costa del Caribe Mexicano.

¿Lloverá mañana en la Península de Yucatán?

Por su parte, Tulum tendrá temperaturas de 22.3°C a 30°C, mientras que Playa del Carmen registrará de 23°C a 30°C. En estos destinos turísticos, los vientos serán más suaves, alrededor de 12 a 13 km/h, y el cielo se mantendrá con nubosidad, lo que dará un día caluroso.

La Península de Yucatán tiene probabilidad de lluvias fuertes a muy fuertes, según el SMN. Esto se debe a la interacción del frente número 1 con sistemas de baja presión en el Golfo de México y Pacífico Sur, lo que genera inestabilidad atmosférica en el sureste del país.

(Carachure Bautista Jesús)

¿Cómo estará el clima en Península de Yucatán esta semana?

Aunque las ciudades principales como Mérida, Cancún y Chetumal esperan un cielo mayormente nublado, las lluvias podrían presentarse de forma aislada.

Los vientos soplarán a 11 km/h en Mérida y hasta 19 km/h en Cancún y Chetumal, con humedad cercana al 90% en toda la región.

El pronóstico para los próximos tres días en la Península de Yucatán es el siguiente:

Miércoles 7 de octubre: Máxima de 37°C, mínima de 21°C, cielo nublado, viento de 8 km/h.

Jueves 8 de octubre: Máxima de 28°C, mínima de 21°C, cielo nublado, viento de 15 km/h.

Viernes 9 de octubre: Máxima de 31°C, mínima de 21°C, cielo nublado, viento de 10 km/h.

¿Cómo protegerse del calor en Península de Yucatán?

La tendencia para los próximos días muestra una ligera baja en las temperaturas máximas después del miércoles, aunque se mantendrán en rangos cálidos. Las mínimas permanecerán estables en 21°C.

El cielo nublado será una constante, y los vientos variarán de moderados a ligeramente más intensos el jueves, indicando un clima variable pero sin grandes cambios drásticos.

Ante las elevadas temperaturas, se recomienda mantenerse bien hidratado, bebiendo abundantes líquidos, incluso si no se siente sed. Evitar la exposición prolongada al sol, especialmente entre las 11:00 y las 16:00 horas, es crucial para prevenir golpes de calor. Usar ropa ligera de colores claros también ayuda a mitigar la sensación térmica.

¿Afectará el clima las actividades en Península de Yucatán?

Para salir, se aconseja utilizar sombreros, gorras y lentes de sol, además de aplicar protector solar con un alto factor de protección.

Si se planean actividades al aire libre, es preferible realizarlas durante las primeras horas de la mañana o al atardecer, cuando las temperaturas son más frescas. Vigilar a niños y adultos mayores es fundamental.

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