Clima en Península de Yucatán: Canal de baja presión refrescará con 30 grados a Mérida, Cancún y Tulum

Así estará el clima en la Península de Yucatán este 6 de octubre.

La Península de Yucatán tendrá un martes 6 de octubre con cielo nublado y temperaturas elevadas. Ciudades como Mérida, Cancún y Tulum registrarán máximas por encima de los 30°C, debido a un canal de baja presión en la zona.

Cielo nublado sobre el Caribe Mexicano. Fuente: Pixabay.

¿Qué temperaturas máximas se esperan en la Península mañana?

Mérida, Yucatán, registrará una máxima de 33.3°C y una mínima de 21.0°C. El cielo estará nublado, con viento de 8 km/h. Sus municipios también verán temperaturas altas, llegando a los 38°C.

Las ciudades de Quintana Roo, como Cancún, Tulum, Playa del Carmen y Chetumal, tendrán un martes nublado. Las máximas estarán entre 30.3°C y 31.3°C, con mínimas de 23.0°C a 24.7°C. Los vientos soplarán de 10 a 15 km/h.

(Carachure Bautista Jesús)

¿Habrá probabilidad de lluvia en la Península de Yucatán?

El martes 6 de octubre, se esperan lluvias fuertes en Yucatán y Quintana Roo. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indica que un canal de baja presión y la inestabilidad atmosférica aumentan la probabilidad de precipitación en la Península.

Este evento se suma a la influencia de un frente frío estacionario frente a Tamaulipas y una circulación ciclónica. Estas condiciones provocan la probabilidad de lluvias con descargas eléctricas en toda la Península de Yucatán.

¿Cómo estará el clima en Península de Yucatán esta semana?

El pronóstico para los próximos tres días es el siguiente:

Martes 6 de octubre: Máxima de 37°C, Mínima de 21°C, Cielo nublado, viento de 7 km/h.

Miércoles 7 de octubre: Máxima de 36°C, Mínima de 21°C, Cielo nublado, viento de 8 km/h.

Jueves 8 de octubre: Máxima de 27°C, Mínima de 21°C, Cielo nublado, viento de 10 km/h.

La tendencia para los próximos días indica que las altas temperaturas se mantendrán durante el inicio de la semana. Sin embargo, se espera un descenso en la temperatura máxima para el jueves, aunque las mínimas permanecerán estables en la región.

Fuente: CONAGUA.

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