El arresto de Héctor Herrera ocurre poco antes de que el Houston Dynamo dispute el primer partido de los playoff de la Conferencia Oeste de la MLS. (Foto: Cuartoscuro)

El futbolista mexicano Héctor Herrera, actual jugador del Houston Dynamo de la MLS, fue presuntamente arrestado en Texas, Estados Unidos, por conducir bajo los efectos del alcohol durante la noche del sábado 21 de noviembre.

La información fue difundida por The North End Podcast, que compartió en su cuenta de X una fotografía atribuida al registro policial del exseleccionado mexicano, quien también militó en equipos como Porto, Atlético de Madrid y Toluca.

Héctor Herrera apareció identificado en el registro policial con el número 764350. La imagen señala que el futbolista mexicano fue arrestado por presuntamente manejar alcoholizado.

De acuerdo con información de Claro Sports, el mediocampista mexicano pagó una multa y fue liberado. El medio también señaló que Herrera se presentó a entrenar con el conjunto estadounidense.

El mismo jugador publicó en sus historias de Instagram una fotografía donde se le ve entrenando con su equipo.

El arresto del fubolista mexicano ocurre antes de que Houston Dynamo enfrente a San Jose Earthquakes el próximo martes 24 de noviembre, en el primer partido de la serie de primera ronda de los playoffs de la Conferencia Oeste de la MLS.

¿Cómo consiguió Houston Dynamo su clasificación a los playoffs de la MLS?

Houston Dynamo consiguió su boleto a los playoffs de la MLS 2026 después de terminar la temporada regular en el quinto lugar de la Conferencia Oeste, con 51 puntos, producto de 14 victorias, 9 empates y 11 derrotas.

El equipo dirigido por Ben Olsen aseguró su clasificación el pasado 18 de octubre, cuando todavía restaban 4 partidos de la temporada regular. Con este resultado, el conjunto texano regresó a la fase final después de quedar fuera en 2025.

Entre los jugadores más destacados estuvo el brasileño Guilherme, quien registró 16 goles y 10 asistencias. Mientras que, el portero Jonathan Bond consiguió 12 partidos sin recibir anotaciones.

Houston Dynamo enfrentará a San Jose Earthquakes, que terminó en el cuarto puesto con 52 unidades. El equipo que gane 2 partidos de 3 en la serie avanzará a las semifinales de la Conferencia Oeste de la MLS.

¿Qué títulos consiguió Héctor Herrera con Toluca antes de regresar a Houston Dynamo?

Héctor Herrera llegó a Houston Dynamo en 2022, después de su paso por el Atlético de Madrid. Durante su primera etapa con el conjunto estadounidense, el mediocampista mexicano conquistó la US Open Cup de 2023 y alcanzó la final de la Conferencia Oeste de la MLS ese mismo año.

Su primera etapa terminó en 2024, cuando Houston Dynamo decidió no renovar su contrato. Antes de su salida, Herrera protagonizó un incidente durante los playoffs contra Seattle Sounders, cuando fue expulsado por escupir en dirección al árbitro Armando Villarreal.

En enero de 2025, el exseleccionado mexicano regresó a México para incorporarse al Toluca, equipo dirigido por Antonio ‘Turco’ Mohamed, con el que conquistó 4 títulos durante ese año: el bicampeonato de Liga MX en los torneos Clausura y Apertura 2025, el Campeón de Campeones y la Campeones Cup.

Tras una temporada con los ‘Diablos Rojos’, Herrera regresó al Houston Dynamo en enero de 2026. Durante la fase regular de esta campaña disputó 30 partidos y marcó 3 goles, antes de que el conjunto texano consiguiera su clasificación a los playoffs de la MLS.