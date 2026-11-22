Antonio Carlos Santos denunció recientemente que su empresa realizó trabajos para Pemex entre 2020 y 2023, de los cuales no ha recibido los pagos por culpa de intermediarios. (Foto. Cuartoscuro, Mexisport)

Antonio Carlos Santos no solo construyó una trayectoria en el futbol mexicano con el América. El exmediocampista brasileño también está vinculado con un negocio dedicado a la industria petrolera, por el que ahora reclama un presunto fraude millonario en Pemex.

Se trata de Soluciones Comerciales Tecnológicas de Protección Ambiental (SCTPA), una compañía especializada en servicios de seguridad industrial, análisis de riesgos y protección ambiental para instalaciones del sector energético.

El exjugador sostiene que su empresa realizó trabajos para Pemex entre 2020 y 2023, pero no recibió los pagos correspondientes. Esta situación lo llevó a solicitar la intervención de la presidenta Claudia Sheinbaum y a denunciar presuntas irregularidades en el proceso de pago.

¿Cómo es la empresa de Antonio Carlos Santos y quiénes son sus accionistas?

Soluciones Comerciales Tecnológicas de Protección Ambiental, S.A. de C.V. es una empresa constituida en 2012 en Boca del Río, Veracruz, de acuerdo con información de registros mercantiles publicada por AS México.

Entre sus accionistas figura Emma Portugal, esposa de Antonio Carlos Santos, quien aparece como socia mayoritaria de la compañía.

La firma pertenece al sector de petróleo y gas y, de acuerdo con su perfil empresarial en LinkedIn, tiene su sede en Paraíso, Tabasco, específicamente en la carretera Paraíso-Puerto Ceiba, en la colonia Progreso. SCTPA declara contar con una plantilla de entre 11 y 50 trabajadores.

Su actividad se concentra en servicios técnicos relacionados con la seguridad industrial, la prevención de accidentes y la protección ambiental en instalaciones del sector energético.

Entre sus especialidades se encuentran los análisis de riesgos, que permiten identificar posibles fallas en los procesos industriales, así como la elaboración de planes de respuesta ante emergencias, que establecen procedimientos de actuación frente a incidentes.

También ofrece diagnósticos energéticos y servicios de actualización de diagramas de tuberías e instrumentación (DTI), documentos técnicos que permiten identificar equipos, conexiones y sistemas de control dentro de una instalación industrial.

Estas actividades forman parte de los procesos de seguridad que requieren las instalaciones petroleras para evaluar sus condiciones de operación, prevenir accidentes y establecer medidas de protección para los trabajadores y el entorno.

Antonio Carlos Santos Antonio Carlos Santos es un exfutbolista brasileño que destacó con el América y ahora está relacionado con una empresa dedicada a servicios para la industria petrolera. (Foto: Unsplash/ Cuartoscuro)

¿Por qué Antonio Carlos Santos reclama pagos millonarios a Pemex?

Antonio Carlos Santos denunció recientemente que su empresa realizó trabajos para Pemex entre 2020 y 2023, pero no recibió los pagos correspondientes. La compañía reclama cientos de millones de pesos por 21 servicios especializados, sin especificar el monto exacto.

El exfutbolista explicó que su compañía recibió solicitudes para realizar análisis de riesgos de procesos y otras actividades técnicas. Aseguró que presentó propuestas técnicas y económicas que fueron aceptadas antes de comenzar los trabajos.

No obstante, señaló que las dificultades surgieron al momento de gestionar los pagos, debido a la intervención de distintas empresas intermediarias.

“Nosotros trabajamos, entregamos, pero al final, para solicitar el pago, Pemex busca como mecanismo a varias empresas, primero con Pipsa, luego fue con Subtec y después llegó con Mexus”, relató en un video difundido en sus redes sociales.

El brasileño acusó a Mexxus Drilling International de recibir recursos por servicios que su empresa, SCTPA, asegura haber realizado. También cuestionó que Pemex argumentara la inexistencia de un contrato directo con su compañía para justificar la falta de pago.

“Ellos siguen diciendo que nosotros no tenemos contrato directo, pero ¿cómo puedo no tener contrato directo?”, expresó Santos, quien aseguró contar con oficios de entrega y registros administrativos para respaldar su reclamación.

Tras aproximadamente 3 años en busca de una solución, el exjugador presentó su caso ante Atención Ciudadana de la Presidencia de la República. También informó que recibió atención de esa instancia, aunque el conflicto económico continuaba sin resolverse.

Posteriormente, Santos dirigió un mensaje en redes sociales a la presidenta Claudia Sheinbaum para solicitar su intervención y pedir que se investiguen las presuntas irregularidades relacionadas con los pagos.

“No le pido un privilegio, le pido que me permita que el esfuerzo, la confianza y el trabajo de tantos años quede sin respuesta. México me dio una oportunidad, hoy solo pido que también me escuche mi voz”, manifestó.