Antonio Carlos Santos es un exfutbolista brasileño que destacó con el América y ahora está relacionado con una empresa dedicada a servicios para la industria petrolera. (Foto: Unsplash/ Cuartoscuro)

El exjugador del América Antonio Carlos Santos solicitó la intervención de la presidenta Claudia Sheinbaum en un conflicto relacionado con presuntas irregularidades en los pagos de Petróleos Mexicanos (Pemex), por servicios que, según sostiene, realizó su empresa y que todavía no le han liquidado.

Aunque el problema se remonta a trabajos efectuados entre 2020 y 2023, el brasileño explicó que decidió hablar públicamente después de pasar aproximadamente tres años intentando encontrar una solución por las vías correspondientes.

El exmediocampista del Club América señaló que durante ese tiempo buscó resolver la situación sin hacerla pública, pero la falta de respuesta sobre los recursos reclamados lo llevó a presentar una denuncia ante Atención Ciudadana de la Presidencia y posteriormente solicitar directamente el apoyo de la mandataria.

¿Cómo Antonio Santos, exjugador del América, comenzó a trabajar para Pemex?

Después de su trayectoria como futbolista profesional, Antonio Carlos Santos también desarrolló actividades empresariales. Una de las compañías relacionadas con él es Soluciones Comerciales Tecnológicas de Protección Ambiental (SCTPA), sociedad constituida en 2012 en Boca del Río, Veracruz.

De acuerdo con la información publicada por AS México, Emma Portugal, esposa del exfutbolista, aparece como accionista mayoritaria de la compañía.

La firma ofrece soluciones en materia de análisis de riesgos, seguridad industrial, prevención de accidentes y elaboración de planes de respuesta ante emergencias, entre otras actividades vinculadas con la protección ambiental y la operación de instalaciones energéticas, de acuerdo con información disponible en su perfil de LinkedIn.

El vínculo comercial con Pemex, según el relato de Santos —quien compartió un video en su cuenta de Instagram para relatar el problema— comenzó cuando la petrolera solicitó servicios técnicos para distintas instalaciones. El empresario explicó que su compañía preparó propuestas económicas y técnicas para atender los requerimientos de la institución.

Según su versión, los documentos fueron revisados y aceptados antes de comenzar las actividades. En una entrevista con AS México, el exfutbolista sostuvo que su empresa realizó 21 servicios especializados durante el periodo comprendido entre 2020 y 2023. Sin embargo, el punto que ahora reclama no se limita a la ejecución de los trabajos, sino a la forma en que se habrían procesado los pagos correspondientes.

¿Cómo es el presunto fraude que acusa Antonio Santos, exjugador del América?

La controversia gira alrededor de una diferencia entre la empresa que, según Santos, realizó los servicios y aquella que habría recibido los recursos de Pemex. El exjugador sostiene que SCTPA entregó los trabajos solicitados, pero no obtuvo el dinero correspondiente, mientras que una compañía intermediaria habría cobrado por esas actividades.

Para explicar cómo se desarrolló la relación administrativa, Santos describió que durante el proceso aparecieron distintas empresas que funcionaron como intermediarias para gestionar los pagos. En su video, relató: “Pemex busca como mecanismo a varias empresas, primero con Pipsa, luego fue con Subtec y después llegó con Mexxus”.

El señalamiento del brasileño se concentra en Mexxus Drilling International, empresa a la que atribuye haber recibido recursos por servicios que, según su versión, fueron ejecutados por SCTPA. Sobre esa diferencia, explicó: “Pemex paga directamente a Mexxus, pero Mexxus no entrega nada porque a final del día el que entregó los trabajos directamente a Pemex fue la empresa Soluciones Comerciales Tecnológicas”.

El exjugador asegura que no ha recibido los pagos por los servicios que ofreció a Pemex. (Foto: Cuartoscuro) (Félix Márquez)

Uno de los puntos que Santos considera relevantes para respaldar su postura es la documentación administrativa. En su grabación aseguró que Pemex afirma que su empresa no cuenta con un contrato directo; sin embargo, él afirma contar con registros y comprobantes de entrega.

“Ellos siguen diciendo que nosotros no tenemos contrato directo, pero ¿cómo puedo no tener contrato directo si yo aparezco como ejecutor, aparezco en el RAF, tengo sus oficios de entrega, tengo todo lo comprobable para poder demostrar que trabajamos directamente?”, dijo.

Es por este motivo que acusó presuntas irregularidades: “trabajamos directamente; sin embargo, Pemex se le pagó a Mexxus, quien no entregó nada. Ahí está el fraude”, aseguró.

¿Por qué Antonio Santos, exjugador del América, pide ayuda a Sheinbaum?

El exfutbolista explicó que su decisión de acudir a la Presidencia responde a que los intentos por solucionar el adeudo no han concluido en una respuesta que permita recuperar los recursos reclamados. De acuerdo con su testimonio, la denuncia fue recibida por Atención Ciudadana, aunque hasta ahora no ha obtenido una resolución sobre el fondo del asunto.

En declaraciones para AS México, Santos explicó que prefiere reservar detalles mientras avanza el procedimiento, pues no quiere interferir en la investigación. También mencionó que su empresa ha enfrentado dificultades en Tabasco a raíz del conflicto.

En otro video publicado en Instagram, Santos dirigió un mensaje directamente a Claudia Sheinbaum y recordó que México le abrió oportunidades cuando llegó desde Brasil para desarrollar su carrera deportiva. El exjugador explicó que también ha buscado contribuir mediante actividades empresariales y generación de empleos, antes de formular su petición: “Hoy después de cumplir mi trabajo para Pemex, solicito a usted su apoyo porque necesito justicia en este caso”.

El brasileño insistió en que no busca un trato especial, sino que se revise lo ocurrido con los servicios que su compañía asegura haber realizado. En ese sentido, expresó: “No le pido un privilegio, le pido que me permita que el esfuerzo, la confianza y el trabajo de tantos años quede sin respuesta. Señora presidenta Claudia Sheinbaum Pardo solicitamos su intervención”.