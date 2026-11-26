ChatGPT permite transformar tus fotografías en personajes del universo X-Men. Descubre qué prompt debes utilizar para sumarte al trend. (Shutterstock/Redes Sociales).

A unas semanas del estreno de Avengers: Doomsday, el próximo 17 de diciembre, usuarios en redes sociales han iniciado un nuevo trend: pedirle a Chat GPT que los imagine como un integrante de los X-Men. Aquí te decimos qué prompt debes utilizar.

El evento cinematográfico unirá el universo de los mutantes con los héroes del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) para combatir al Doctor Doom.

Entre los personajes cuya participación ya fue confirmada se encuentran siete vinculados a la franquicia de los X-Men:

Cíclope (Scott Summers) – James Marsden

Profesor X (Charles Xavier) – Patrick Stewart

Magneto (Erik Lehnsherr) – Ian McKellen

Bestia (Hank McCoy) – Kelsey Grammer

Nightcrawler (Kurt Wagner) – Alan Cumming

Mystique – Rebecca Romijn

Gambito – Channing Tatum

Uno de los regresos más esperados es el de Charles Xavier, interpretado por Patrick Stewart, quien falleció el 28 de octubre de 2026 y que pudo formar parte del UCM desde Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

¿Cómo hacer el trend para verte como un X-Men?

El prompt para que Chat GPT transforme tu fotografía para verte como uno de los mutantes más famosos de Marvel es el siguiente:

Edita mi foto para convertirme en una mutante original del universo X-Men. Usa la imagen como base de la edición y conserva intactos mi rostro, expresión, tono y textura de piel, asimetrías naturales, lentes, septum y cabello. Mantén mi cuerpo, proporciones, postura y encuadre originales. Evita el retoque de belleza, el maquillaje añadido y cualquier reconstrucción facial.

Cambia mi ropa por un uniforme negro mate con detalles en amarillo y una X discreta en el hombro. Mi poder es (el que elijas). Haz que pequeños fragmentos de metal floten a mi alrededor. Usa la postura que ya tengo y coloca el efecto a los lados para que mi cara, mis lentes y mis manos queden despejados.

Dale un acabado fotográfico y cinematográfico. Conserva el color original de mi piel. Quiero que la imagen se sienta como un retrato mío dentro de una película de X-Men.