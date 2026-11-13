‘Outlook regresará en ‘Avengers: Doomsday’’: Los mejores memes que dejó la caída de Microsoft

Los memes fueron creados por personas que trabajan en oficinas y utilizan los servicios de Microsoft para realizar sus tareas diarias. (Foto: Captura de pantalla/Unsplash/ Imagen generada conn Gemini IA)

¿Trabajando duro o durando en el trabajo? Si en tu oficina utilizan el ecosistema de Microsoft, con herramientas como Outlook, Teams y Copilot, seguramente estás en la segunda opción, ya que la empresa experimentó una caída de sus servicios.

Los problemas con estas plataformas, que muchas empresas utilizan para realizar sus tareas cotidianas y mantener la comunicación entre sus colaboradores, se presentaron durante prácticamente toda la jornada laboral del jueves y continuaron con intermitencias este viernes.

Memes de la caída de Microsoft. (Foto: Captura de pantalla)

Mientras Microsoft intenta solucionar el problema, cientos de personas tuvieron dificultades para realizar su trabajo. Sin embargo, la situación no fue del todo mala para algunos, pues representó un cierre de semana ‘tranqui’. Además, nos dejó memes para hacer más llevadera la espera.

Memes de la caída de Microsoft. (Foto: Captura de pantalla)

Los mejores memes tras la caída de Microsoft

Dado que una gran cantidad de personas utiliza los servicios de Microsoft para trabajar, las fallas les impidieron continuar con sus labores habituales.

Memes de la caída de Microsoft. (Foto: Captura de pantalla)

Memes de la caída de Microsoft. (Foto: Captura de pantalla)

Memes de la caída de Microsoft. (Foto: Captura de pantalla)

Aunque para algunos fue una situación estresante, para otros representó un momento de relajación, ya que no podían hacer mucho al respecto. Fue así como se hicieron presentes los memes sobre ‘el día libre’ y un jueves ‘tranqui’.

Memes de la caída de Microsoft. (Foto: Captura de pantalla)

Otros usuarios manifestaron que fingían estar tristes por la situación, pero en realidad estaban felices de no tener que trabajar durante unas cuantas horas. También hubo quienes se burlaron de las personas que utilizan las herramientas de Google, pues a ellas no les afectaron las fallas y pudieron cumplir con su jornada laboral de manera habitual.

Memes de la caída de Microsoft. (Foto: Captura de pantalla)

También están quienes fueron sorprendidos mientras fingían revisar correos en la oficina, sin saber que Outlook no funcionaba, lo que dejó en evidencia que ese día no estaban trabajando realmente.

Memes de la caída de Microsoft. (Foto: Captura de pantalla)

Memes de la caída de Microsoft. (Foto: Captura de pantalla)

Memes de la caída de Microsoft. (Foto: Captura de pantalla)

Otros usuarios hicieron bromas sobre los técnicos e ingenieros que trabajan en Microsoft, pues aseguraron que seguramente se estaban ‘quemando la cabeza’ para encontrar la manera de solucionar el problema.

Memes de la caída de Microsoft. (Foto: Captura de pantalla)

Memes de la caída de Microsoft. (Foto: Captura de pantalla)

¿Qué pasó con Microsoft? Esto se sabe de sus fallas

Los problemas en los servicios de Microsoft comenzaron el jueves 12 de noviembre, cuando usuarios de distintas regiones reportaron dificultades para acceder a Outlook, Teams, Microsoft 365 y Copilot. La interrupción afectó herramientas utilizadas en oficinas, empresas e instituciones educativas, lo que complicó el acceso al correo electrónico, las plataformas de comunicación y otros programas de trabajo.

De acuerdo con el portal DownDetector, los reportes de fallas alcanzaron un pico de aproximadamente 200 mil notificaciones poco después de las 13:00 horas de Nueva York. Aunque la cantidad de quejas disminuyó durante la tarde, esto no significó que los servicios se hubieran restablecido por completo.

El problema continuó durante la madrugada del viernes 13 de noviembre. Microsoft informó que observaba avances en la recuperación, pero advirtió que algunos usuarios todavía podían experimentar intermitencias. La compañía también señaló que el proceso de restablecimiento podía extenderse hasta 48 horas debido a la magnitud de la demanda.

En un comunicado, la tecnológica explicó que el incidente tuvo un origen técnico relacionado con una actualización previa de la capacidad de su red, cuyos efectos se manifestaron después de un cambio reciente en la infraestructura.

Microsoft aclaró que la interrupción no estuvo relacionada con un problema de ciberseguridad ni con sus sistemas de inteligencia artificial. Según detalló, ya había solucionado la causa de fondo y trabajaba para recuperar el servicio en las regiones y entre los clientes que todavía presentaban dificultades.

La empresa también explicó que decidió restablecer las plataformas de manera gradual para comprobar su estabilidad en cada etapa, ante el volumen de usuarios que necesitaban recuperar el acceso. Finalmente, adelantó que publicará un informe completo sobre el incidente una vez concluida su revisión.