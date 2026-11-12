Jueves ‘tranqui’ en la oficina: Microsoft trabaja para restablecer Outlook, Teams y Copilot

DownDetector registró más de 100 mil reportes de fallas en los servicios de Microsoft, incluidos Outlook y Copilot.

Microsoft Corp. informó que está trabajando para restablecer el acceso a su paquete de software para el lugar de trabajo e indicó que los clientes podrían experimentar problemas para conectarse al correo electrónico y a otras herramientas.

Microsoft comunicó este jueves, en una actualización publicada en su página de estado, que los usuarios de Exchange Online (el sistema que respalda el servicio de correo electrónico Outlook), así como de la aplicación de videoconferencias Teams y del chatbot de IA Copilot, podrían tener problemas para acceder a dichos servicios. En otra publicación en X, la red social, se indicó que los usuarios de cualquier región podrían verse afectados.

Las acciones de Microsoft se mantuvieron prácticamente sin cambios el jueves.

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Microsoft, considerada la mayor empresa de software del mundo, vio como sus plataformas sufrieron una interrupción simultánea.

Primero, la tecnológica reconoció haber identificado fallas en los usuarios para acceder a los buzones de Exchange Online, su correo electrónico en la nube en América. Pero luego se extendió.

“Mientras trabajamos para mitigar el impacto, hemos confirmado que el problema puede afectar a la conectividad del servicio de Microsoft 365 para los usuarios de cualquier región”, escribió la propia compañía en un mensaje en X.

Según explicó, una parte de la infraestructura en “múltiples regiones” ha experimentado una “carga elevada”, que se ha traducido en errores de conectividad.

El portal especializado DownDetector, que monitoriza este tipo de incidencias en el mundo, registró un pico de reclamaciones en torno a las 13:00 hora local (18.00 GMT) en su correo Microsoft Outlook; en Microsoft 365, una nube con suscripción a Word, Excel, PowerPoint, entre otros; su plataforma de mensajería y videoconferencias Microsoft Teams, y su inteligencia artificial (IA), Microsoft Copilot.

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En una serie de actualizaciones, la compañía detalló los esfuerzos realizados para solucionar el mal funcionamiento de sus sistemas.

Tras intentar inicialmente identificar el problema y probar posibles soluciones, la compañía anunció alrededor de las 4 de la tarde, hora de Nueva York, que había encontrado una solución que permitía que un subconjunto de los sistemas afectados volviera a estar operativo, y que estaba desarrollando un proceso automatizado para implementarla de forma más generalizada y reiniciar los servidores que no respondían.

“Agradecemos la paciencia de nuestros clientes mientras trabajamos para restablecer los servicios lo antes posible”, dijo un portavoz de Microsoft.

DownDetector estaba registrando más de 100 mil informes de problemas de usuarios con los servicios de Microsoft poco después de la 1 de la tarde, hora de Nueva York, aunque desde entonces el número de informes ha disminuido para productos como Outlook y Copilot.

Con información de Bloomberg y EFE.