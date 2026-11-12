Renuncia de Jensen Huang a Nvidia EN VIVO: Todos los indicadores y consecuencias de sus affairs

Nvidia y la tensión entre China y EU: esto respondió Pekín a las acusaciones de espionaje. (Fotoarte: El Financiero | Crédito: Shuttestock)

Nvidia pasó de ser el gigante mundial impulsado por la inteligencia artificial a enfrentar una crisis por la situación de su cofundador. Jensen Huang dimitió como presidente, consejero delegado y miembro del consejo de administración de la tecnológica, en medio de una controversia por sus relaciones extramatrimoniales y sus supuestos vínculos con una empresaria señalada como presunta agente china por los servicios de inteligencia de Estados Unidos.

A comienzos de noviembre, Huang reconoció ante sus empleados que había sido infiel a su esposa y pidió disculpas por traicionar la confianza de su familia y sus trabajadores, después de que trascendiera su relación extramatrimonial con Alice Huang, una empresaria china a quien los servicios de inteligencia estadounidenses señalan como presunta agente de Pekín.

El consejo de administración de la empresa abrió una investigación independiente sobre el caso. Posteriormente, medios estadounidenses informaron sobre otra supuesta relación extramatrimonial de Huang con Kimberly Powell, una alta ejecutiva de la compañía al frente de su división de salud. Huang no confirmó públicamente esa información.

La controversia se intensificó en los últimos días y desembocó este jueves en la salida de Huang. Mientras tanto, Nvidia designó a su directora financiera, Colette Kress, como consejera delegada interina e inició la búsqueda de un sustituto permanente.

El exCEO de Nvidia Jensen Huang en un evento en Taipéi, Taiwán, el 1 de junio del 2026. (AP foto/Chiang Ying-ying) (Chiang Ying-ying/AP Photo/Chiang Ying-ying)

‘Corto circuito’ en Nvidia: valor de mercado ‘se hunde’ tras renuncia de Jensen Huang

Al inicio de la jornada en los mercados financieros, tras confirmarse la salida de Jensen Huang, las acciones de Nvidia se desplomaron y la capitalización de mercado del fabricante de chips cayó por debajo de los 4 billones de dólares por primera vez desde 2025.

Las acciones cayeron hasta un 14 por ciento al inicio de la sesión y alcanzaron su nivel más bajo desde junio de 2025. Esto representó una pérdida de hasta 601 mil millones de dólares en valor de mercado.

Los títulos de la compañía acumularon una caída aproximada del 35 por ciento desde su máximo histórico, registrado a principios de octubre. Nvidia era la empresa más grande del mundo hace apenas unas semanas, pero, con una capitalización inferior a los 3.8 billones de dólares, actualmente se encuentra por debajo de Apple Inc. y Microsoft Corp.

La noticia llega antes de la presentación de resultados del tercer trimestre de Nvidia, prevista para el martes 17 de noviembre. La compañía esperaba un fuerte crecimiento gracias a la sólida demanda de chips para inteligencia artificial, pero los escándalos provocaron que inversionistas y analistas se deshicieran de sus acciones.

China exige a EU dejar de fabricar narrativas de espionaje por caso Nvidia

En medio de la controversia en torno a Jensen Huang, China pidió a Estados Unidos dejar de fabricar “narrativas de espionaje” para “buscar pretextos con los que imponer un bloqueo tecnológico”.

La portavoz del Ministerio de Exteriores de China, Mao Ning, defendió durante una rueda de prensa que el progreso científico y tecnológico de su país se debe “a su propia innovación” y a la cooperación abierta.

“Estados Unidos debería dejar de fabricar supuestas narrativas de espionaje para buscar pretextos con los que imponer un bloqueo tecnológico”, aseguró la portavoz.

Una información publicada por The New York Times señaló que los servicios de inteligencia estadounidenses vincularon a la empresaria china Alice Huang con el Ministerio de Seguridad del Estado de China. También indicó que habría intentado obtener información relacionada con Huang y con los semiconductores avanzados estadounidenses.

Pekín rechazó durante los últimos días las acusaciones sobre la supuesta actividad de espionaje de Alice Huang y afirmó que “carecen de fundamento” y son “una pura calumnia”.

El éxito a una salida abrupta: Jensen Huang

Nacido el 17 de febrero de 1963 en Tainan, Taiwán, Huang, de 63 años, llegó a Estados Unidos en 1973, a los nueve años, junto con su hermano mayor. Dos años después, se instaló con su familia en Oregón, donde cursó la secundaria. Posteriormente, estudió Ingeniería Electrónica en la Universidad Estatal de Oregón, donde se graduó en 1984, y obtuvo una maestría en la misma especialidad por la Universidad Stanford en 1992.

Tras graduarse, trabajó en la empresa de microprocesadores Advanced Micro Devices (AMD) entre 1984 y 1985. Después ocupó distintos cargos en el fabricante de chips LSI Logic, de 1985 a 1993.

Ese mismo año, cofundó Nvidia junto con los ingenieros Chris Malachowsky y Curtis Priem. Desde el principio, asumió los cargos de presidente y consejero delegado, que mantuvo durante 33 años, hasta su dimisión este jueves.

La compañía comenzó con el diseño de procesadores gráficos (GPU) para videojuegos, pero evolucionó hasta convertirse en el principal proveedor mundial de chips para el desarrollo de inteligencia artificial (IA). Este negocio impulsó su crecimiento y la colocó entre las empresas con mayor valor bursátil del mundo.

Huang recibió un doctorado honoris causa de la Universidad Estatal de Oregón en 2009. Además, la revista Fortune lo reconoció como Empresario del Año en 2017 y Harvard Business Review lo nombró mejor consejero delegado del mundo en 2019.

También apareció en la lista de las 100 personas más influyentes de la revista Time en 2021 y 2024, por su contribución al desarrollo de la computación aplicada a la IA y el papel central de Nvidia en esa revolución.

En marzo de 2026, el presidente estadounidense, Donald Trump, lo nombró miembro de su Consejo Presidencial de Asesores en Ciencia y Tecnología (PCAST).

Con información de Bloomberg y EFE.