¿De cuánto es la fortuna de Jensen Huang, el CEO de Nvidia que admitió serle infiel a su esposa?

Jensen Huang afirmó tener una relación extramarital, y ahora no solo está en riesgo su puesto como CEO de Nvidia, sino que perdió más de 30 mil millones de dólares en menos de una semana.

El empresario reveló la situación a través de un memorando a los empleados de Nvidia el domingo 8 de noviembre, luego de los rumores que sugieren que la mujer con la que sostuvo una relación sentimental es una espía china.

Aunque Jensen Huang afirmó que no había nada inapropiado en su relación, este domingo confirmó que el consejo de administración de Nvidia comenzará una investigación al respecto.

“Le fui infiel a mi esposa... Mis acciones la lastimaron a ella y a nuestros hijos. No hay excusa para lo que hice, lo lamento profundamente”, se lee en el documento entregado a sus trabajadores.

¿Cuánto dinero tiene Jensen Huang?

La fortuna de Jensen Huang alcanza los 148 mil millones de dólares a corte de este lunes 9 de noviembre. Con ello, está en el lugar número 12 de las personas más ricas del mundo, esto de acuerdo con el índice de millonarios de Bloomberg.

Sin embargo, días antes de la polémica, su fortuna alcanzó los 171 mil millones de dólares.

Jensen Huang tuvo a inicios de octubre uno de sus mejores momentos, cuando su fortuna alcanzó los 198 mil millones de dólares, según reportó Bloomberg. Un mes después, tiene 50 mil millones menos.

Nacido el 17 de febrero de 1963 en la localidad de Tainan, en Taiwán, Huang emigró desde joven a Estados Unidos, donde se convirtió en ingeniero eléctrico por la Universidad de Oregon.

Años después cofundó Nvidia junto con Chris Malachowsky y Curtis Priem, empresa de donde viene la mayoría de sus ingresos y que hasta la fecha encabeza como director ejecutivo.

Actualmente, Jensen Huang posee el 3.4 por ciento de la empresa líder en la fabricación y venta de semiconductores de la más alta tecnología.

Caen acciones de Nvidia tras escándalo de Jensen Huang

Las acciones de Nvidia cayeron un 4.3 por ciento después de que el director ejecutivo, Jensen Huang, admitiera haber tenido una aventura extramatrimonial con una supuesta espía china y que el consejo de administración de la empresa hubiera iniciado una investigación al respecto. Mientras tanto, el índice S&P 500 subió un 2.3 por ciento, su mayor ganancia diaria desde abril.

Semejante divergencia en la trayectoria de las acciones de Nvidia y el índice de referencia estadounidense, en el que representa el 6.7 por ciento, es prácticamente inédita. Solo en tres ocasiones, incluyendo la del lunes, las acciones de Nvidia cayeron al menos un 4 por ciento y el S&P 500 subió al menos un 2 por ciento desde que se incorporó al índice en 2001. La última vez que ocurrió, en mayo de 2009, Nvidia tenía un valor de mercado de aproximadamente 5 mil millones de dólares, una fracción de su valoración actual de 4.3 billones de dólares.

Cuando las acciones de Nvidia caen al menos un 4 por ciento, el movimiento promedio correspondiente para el S&P 500 es un descenso de más del 1.6 por ciento, según datos recopilados por Bloomberg.

Esta correlación no ha hecho más que crecer con los años, a medida que el fabricante de chips se convertía en una de las mayores empresas del índice y del mundo. Cuando las acciones de Nvidia se desplomaron un 9,3% el 5 de noviembre, el S&P 500 cayó casi un 4.4 por ciento, y cuando cayó más del 6 por ciento el 5 de junio, el índice retrocedió un 2.6 por ciento.

Con información de Bloomberg.