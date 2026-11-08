Crisis en Nvidia: Jensen Huang reconoce infidelidad con presunta espía china; temen por seguridad nacional

El director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, reconoció haber mantenido una relación extramarital con una mujer identificada en diversos reportes como presunta espía china, lo que colocó al gigante de los semiconductores en una crisis sin precedentes en sus tres décadas de historia.

Huang reveló la relación sentimental en un memorando dirigido a los empleados de la compañía este domingo, en el que también informó que el consejo de administración iniciará una investigación. Previamente, el empresario había asegurado que no había nada inapropiado en su relación con la mujer, quien trabajaba para un cliente de Nvidia con sede en Singapur.

“Le fui infiel a mi esposa”, escribió Huang, de 63 años. “Mis acciones la lastimaron a ella y a nuestros hijos. No hay excusa para lo que hice. Lo lamento profundamente”, añadió.

El reconocimiento representa un momento de vulnerabilidad para uno de los ejecutivos que en los últimos años se convirtió en una de las figuras más populares de Silicon Valley. Huang ha recorrido el mundo para promover la computación aplicada a la inteligencia artificial (IA), un sector en el que Nvidia mantiene una posición dominante, y ha congregado a multitudes de seguidores cautivados por el fenómeno conocido como Jensanity.

Sus constantes apariciones públicas, en las que combina explicaciones sobre ciencia y tecnología, bromas y sus características chamarras de cuero, lo han convertido en uno de los principales promotores de la inteligencia artificial.

El episodio también amenaza con generar nuevas turbulencias en un mercado de IA que ya enfrenta preocupaciones por una posible desaceleración del gasto en centros de datos. Nvidia fabrica los chips indispensables para los equipos utilizados en el desarrollo y funcionamiento de sistemas de inteligencia artificial, además de ser una de las empresas más valiosas del mundo. Cualquier inestabilidad dentro de la compañía podría tener repercusiones en toda la industria.

Nvidia también se ha convertido en una fuente importante de financiamiento para la infraestructura de inteligencia artificial. Huang ha trabajado con algunas de las firmas más grandes de Wall Street en un proyecto de 500 mil millones de dólares para ayudar a las empresas a ampliar rápidamente sus capacidades tecnológicas. También ha canalizado recursos para fortalecer la cadena de suministro de IA y respaldar a clientes emergentes.

“Es difícil no interpretar las noticias del fin de semana como algo negativo, dado que ponen bajo cuestionamiento la dirección de una de las empresas más importantes de Estados Unidos y del arquitecto de la trayectoria estadounidense en inteligencia artificial, además de generar dudas sobre su criterio”, señaló Stacy Rasgon, analista de Bernstein, en un informe.

El presidente Donald Trump salió en defensa de Huang este domingo, a quien calificó como una “buena persona” y dijo que debería permanecer al frente de Nvidia.

“No he hablado con él sobre el tema”, declaró Trump a periodistas. “Solo sé que es una buena persona, pero nunca se sabe qué está pasando”.

El director ejecutivo de Nvidia reconoció su relación extramarital y ofreció disculpas a su familia. El caso también involucra posibles riesgos de espionaje. (Bloomberg). (Jose Sarmento Matos/Bloomberg)

La semana pasada, legisladores republicanos de alto rango en la Cámara de Representantes de Estados Unidos solicitaron una reunión informativa con Huang para abordar sus vínculos con Alice Huang, también conocida como Huang Le.

De acuerdo con un comunicado difundido este domingo, el consejo de administración de Nvidia integrará un comité de directores independientes que trabajará con asesores legales externos para investigar el caso. Tras el anuncio, un contrato de futuros perpetuos basado en el precio de las acciones de Nvidia, negociado en la plataforma blockchain Hyperliquid, cayó alrededor de 3.9 por ciento.

La investigación ocurre después de una serie de reportes que señalaron que el director ejecutivo de Nvidia habría sido blanco de Alice Huang, exdirectiva de Megaspeed International, quien, según sospechas del gobierno estadounidense, habría sido reclutada por una agencia de espionaje china.

Anteriormente, Huang había descrito como “normal” su relación comercial con la mujer, quien ya no trabaja en Megaspeed.

La investigación del consejo abordará los reportes que señalan que el empresario “ha sido objetivo de una operación de inteligencia extranjera”, informó la compañía.

“Aunque el consejo no tiene motivos para creer que se hayan comprometido la seguridad nacional o los secretos comerciales de Nvidia, la investigación examinará toda la información disponible”, añadió.

En su memorando, Huang aseguró que respaldará las indagatorias.

“Amo a nuestro país y a nuestra compañía, y estoy comprometido con proteger a Nvidia y apoyar la seguridad nacional de Estados Unidos”, escribió.

El cofundador de Nvidia, conocido por su estilo de dirección cercano y su incansable ritmo de trabajo, transformó una empresa fabricante de tarjetas gráficas en lo que posiblemente sea la compañía tecnológica más importante del mundo.

Los codiciados chips aceleradores de Nvidia se utilizan para desarrollar y ejecutar modelos de inteligencia artificial. Además, la empresa ha ampliado sus operaciones a sectores relacionados, como la fabricación de computadoras, redes y software.

Las interacciones de Huang con sus seguidores en ocasiones han llegado a situaciones poco habituales. Durante una sesión de autógrafos, una joven le pidió que firmara sobre su pecho. Después de preguntarle si estaba segura, el empresario firmó su brasier mientras miraba hacia otro lado y preguntaba: “¿Es una buena idea?”.

Huang también se ha convertido en una de las principales voces que buscan reducir los temores sobre la posibilidad de que la inteligencia artificial escape al control humano.

El empresario ha rechazado la idea de que los laboratorios de IA deban frenar sus investigaciones para evitar que esta tecnología represente una amenaza para la humanidad, incluso cuando figuras de la industria como Dario Amodei y Sam Altman han respaldado esa posibilidad.

También ha sostenido que no es necesario establecer nuevas regulaciones para el sector.

La compañía, con sede en Santa Clara, California, no cuenta con un plan público de sucesión y tampoco tiene un sustituto evidente para Huang. El empresario ha dicho en repetidas ocasiones que pretende permanecer en su puesto durante décadas y ha construido una estructura organizacional informal a su alrededor, que prescinde de una jerarquía convencional.

En lugar de seguir una estructura tradicional, sus subordinados directos tienen la responsabilidad de ejecutar rápidamente sus decisiones.

Huang ha explicado que este modelo permite a Nvidia adaptarse con flexibilidad a los rápidos cambios tecnológicos y mantener su capacidad de respuesta. Sin embargo, también ha generado una situación en la que no existe un sucesor preparado para asumir el ritmo de trabajo y las responsabilidades del director ejecutivo.

Las revelaciones recientes “ponen de manifiesto el considerable riesgo que representa para Nvidia depender de una sola figura clave”, señaló Rasgon.

“Nvidia no es una empresa común y Jensen no es un director ejecutivo común: él ES Nvidia, establece claramente la estrategia y la dirección de largo plazo y, con supuestamente 60 subordinados directos, mueve la mayoría de los hilos de la compañía”, agregó el analista.

Las preocupaciones sobre una posible filtración de información confidencial a través de los contactos de Nvidia con China han alimentado los llamados a investigar y aumentar la supervisión sobre Huang y la compañía. Esto ha elevado la presión sobre una relación comercial que ya representaba un complicado equilibrio geopolítico.

Aunque Nvidia tiene autorización para enviar una gama limitada de productos a China mediante un programa de licencias concedido por la actual administración de Trump, Pekín ha restringido las importaciones de estos chips. El conflicto continúa limitando las ventas de la compañía en la segunda economía más grande del mundo.

Durante años, Huang ha buscado ampliar la comercialización de los procesadores de inteligencia artificial de Nvidia en China, el mayor mercado de chips. El empresario ha argumentado que Nvidia y otras compañías del sector deberían tener permitido operar en esa región para mantener sus productos como una pieza central del desarrollo de la IA.

Según Huang, cerrar ese mercado podría convertir a China en una potencia más fuerte e independiente en el campo de la inteligencia artificial.

Los inversionistas han destinado grandes cantidades de dinero a Nvidia, que presentará sus resultados financieros a finales de este mes, con la expectativa de que continúe siendo una de las principales beneficiarias del acelerado gasto mundial en infraestructura de inteligencia artificial.

En octubre, la compañía alcanzó una capitalización de mercado récord de casi 5.8 billones de dólares. Sin embargo, su valor bursátil cayó posteriormente por debajo de los 5 billones, en medio de las preocupaciones sobre la sostenibilidad de las inversiones en infraestructura de IA.

Por su parte, Megaspeed, con sede en Singapur, ha sido señalada por presuntamente violar las restricciones estadounidenses de exportación y contrabandear chips de Nvidia hacia China.

Huang había declarado previamente a Bloomberg que sus contactos con empleados de Megaspeed eran similares a las relaciones comerciales que mantiene con numerosos clientes y directivos chinos.