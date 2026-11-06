Wall Street se recupera y arranca jornada con cambios mixtos: ¿Cómo cotiza HOY?

Las negociaciones de renta, variable en Nueva York comparan con movimientos mixtos mientras buscan recuperarse de las caídas registradas en la sesión previa luego de la victoria demócrata en el congreso estadounidense.

En la bolsa neoyorquina se observa un comportamiento mixto: el Nasdaq encabeza los avances al ganar 1.79 por ciento y colocarse en los 24 mil 750.41 puntos, acompañado por el S&P 500 que sube 0.97 por ciento hasta las 7 mil 425.16 unidades; en contraste, el Dow Jones retrocede 0.26 por ciento, situándose en los 51 mil 389.95 enteros.

“Anticipamos una recuperación moderada del apetito por riesgo durante la sesión. El repunte parcial en las acciones de algunas empresas del sector tecnológico, como Micron y Nvidia, marcaron la pauta para los inversionistas en las primeras horas del día. Asimismo, los datos positivos de nóminas no agrícolas y desempleo en EU brindaron mayor soporte a la tendencia positiva de los futuros del S&P 500 y del Nasdaq”, indicaron analistas de Bx+.

En el continente europeo predominan las caídas generalizadas entre los principales índices: el DAX de Alemania cede 2.27 por ciento hasta los 25 mil 731.32 puntos, el FTSE 100 de Londres baja 1.52 por ciento a las 10 mil 618.61 unidades, el Euro Stoxx 50 desciende 1.32 por ciento en los 6 mil 149.55 enteros, el CAC 40 de Francia retrocede 1.29 por ciento a las 8 mil 099.41 unidades, el FTSE MIB de Italia cae 1.27 por ciento en los 49 mil 862.50 puntos y el IBEX 35 de España baja 1.04 por ciento para ubicarse en los 19 mil 248.86 enteros.

En el ámbito local, los centros bursátiles operan con variaciones negativas: el S&P/BMV IPC de la Bolsa Mexicana de Valores cede 0.32 por ciento, colocándose de manera preliminar en las 70 mil 860.19 unidades, mientras que el FTSE-BIVA de la Bolsa Institucional de Valores baja 0.33 por ciento para situarse en los mil 436.45 enteros.

Por último, en el mercado de materias primas, los precios internacionales del petróleo registran pérdidas. La referencia West Texas Intermediate (WTI) cae 0.75 por ciento y cotiza en los 89.56 dólares por barril, en tanto que el crudo Brent retrocede 1.59 por ciento al ubicarse en los 96.41 dólares por unidad.