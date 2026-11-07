Tiroteo en Cracovia, Polonia: ¿Qué sabemos del atacante que mató a seis personas y dejó 15 heridos?

La policía polaca investiga el ataque armado ocurrido en la Plaza Mayor de Cracovia, uno de los principales puntos turísticos de la ciudad.

Un hombre polaco con opiniones de extrema derecha condujo hacia una concurrida plaza central en Cracovia el sábado y abrió fuego, matando a seis personas e hiriendo a otras 15 antes de que la policía le disparara y lo hiriera, informaron las autoridades.

El ataque, que el ministro de Defensa polaco describió como un “acto terrorista”, ocurrió en la Plaza Mayor, que está en el corazón del casco antiguo de Cracovia y es un importante centro turístico en la segunda ciudad más grande del país.

El agresor, un ciudadano polaco de 25 años, condujo a varios puntos de la plaza y abrió fuego en cada parada con un arma automática, informaron las autoridades. Aunque no dieron a conocer su nombre, el ministro del Interior polaco, Marcin Kierwiński, dijo que el hombre tiene opiniones “muy radicales” y “ultranacionalistas”.

“Todo indica que estaba fascinado con las ideologías de extrema derecha”, declaró Kierwiński en una rueda de prensa.

Horas después del ataque, el primer ministro polaco Donald Tusk dijo que las autoridades encontraron los cuerpos de tres familiares del sospechoso —dos mujeres y un hombre— dentro de su casa en Ostrowiec Świętokrzyski, una ciudad a unos 150 kilómetros (93 millas) al noreste de Cracovia.

Víctimas del tiroteo en Cracovia: seis muertos y 13 hospitalizados graves

Cuatro mujeres y dos hombres murieron en el ataque en Cracovia. Al menos tres de las mujeres eran polacas, y uno de los fallecidos era del Reino Unido, informaron las autoridades. La policía aún intentaba identificar a las otras dos personas que murieron.

Un total de 13 personas fueron hospitalizadas en estado grave, informaron las autoridades, aunque esa cifra podría incluir al agresor, quien fue sometido a una cirugía después del ataque.

Por el momento se desconoce cuántas de las víctimas habían sufrido heridas de bala. Dos de ellas fueron atendidas y dadas de alta pocas horas después del tiroteo masivo. Dos agentes de policía resultaron gravemente heridos, dijo Kierwiński. Cinco no polacos también resultaron heridos, indicó el comandante de la policía Marek Boroń.

Katarzyna Cisło, portavoz de la policía de Cracovia, declaró que el agresor vestía ropa de estilo castrense y un chaleco antibalas, y que utilizó un arma larga de tipo militar en el ataque. La policía encontró muchas otras armas, así como municiones, en su automóvil. El joven siguió disparando contra la policía incluso después de haber sido baleado, dijo la vocera policial.

El agresor protagonizó un “recorrido violento” alrededor de la Plaza Mayor, dijo Cisło, lo que explica por qué hubo heridos en varios lugares, y añadió que el tirador parece haber actuado solo.

El alcalde de Cracovia, Łukasz Gibała, anunció que la ciudad permanecerá de luto oficial hasta el miércoles. Aseguró que Cracovia seguirá abierta a los visitantes a pesar de la tragedia.

“La plaza volverá a ser nuestra”, declaró Gibała en un vídeo publicado en X.

Tiroteos masivos son poco comunes en Polonia

Videos publicados en redes sociales por testigos muestran a personas huyendo de la plaza para ponerse a cubierto en pequeñas calles cercanas, así como a socorristas intentando reanimar a las víctimas. En uno de los videos, se ve a un policía disparando repetidamente al agresor, que está tendido en la calle, y luego el propio agente se desploma lentamente en el suelo.

Fotos mostraban un helicóptero del Servicio Polaco de Rescate Médico Aéreo que aterrizó en la plaza.

De momento no se sabe si el arma de fuego utilizada en el ataque o las encontradas en el automóvil del agresor eran legales. Alrededor de 411 mil personas tienen permisos de armas en Polonia, que tiene una población de 37 millones, y el interés por la posesión de armas ha ido en aumento.

Los tiroteos masivos son poco comunes en Polonia. Sin embargo, a mediados de octubre se registraron tres ataques en escuelas de la provincia central de Mazovia en el transcurso de cuatro días, dejando una persona muerta y muchos heridos, incluidos niños.

El equipo militar, las armas y el aspecto general del agresor de Cracovia eran similares a los de otros “actores solitarios de extrema derecha” que cometen ataques en diversas partes de Europa, dijo Kacper Rekawek, investigador principal del Centro Internacional para la Lucha contra el Terrorismo en La Haya. “Hemos tenido intentos antes, pero ahora podemos decir que este tipo de ataques se han vuelto exitosos en Polonia”.

El alcalde de Varsovia, Rafał Trzaskowski, anunció un aumento de las medidas de seguridad, incluidas barreras viales, a lo largo de las principales calles del casco antiguo en la capital polaca tras el ataque en Cracovia.