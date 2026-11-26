La esclerosis múltiple, enfermedad que le diagnosticaron a Lina Teresa, afecta el cerebro y la médula espinal. (Foto: Imagen generada con IA Gemini/Unsplash)

Lina Teresa, quien fue la representante de Cuba en la edición número 74 de Miss Universo —en la que la mexicana Fátima Bosch se coronó como la reina del certamen de belleza—, reveló que fue diagnosticada con esclerosis múltiple.

La modelo y creadora de contenido compartió los detalles de su diagnóstico a través de un video en sus redes sociales, donde aseguró que su participación en Miss Universo 2025 ocurrió mientras presentaba los síntomas de la enfermedad autoinmunitaria.

“No podía caminar ni usar tacones, me aconsejaban retirarme de la competencia por mi salud. Pero abandonar nunca fue una opción para mí”, comentó Lina Teresa, quien además es sobrina de la cantante Gloria Estefan.

¿Cómo Lina Teresa, Miss Cuba 2025, se dio cuenta de que tenía esclerosis múltiple?

La modelo explicó que sus síntomas comenzaron poco después de que fue coronada como Miss Universo Cuba, título con el que obtuvo la posibilidad de representar a su país en el certamen de belleza internacional.

“Comencé a experimentar niebla mental, agotamiento extremo, pie caído y una pérdida de sensibilidad en toda mi pierna derecha”, comentó. Aunque los síntomas no eran habituales, no les prestó demasiada atención, ya que estaba enfocada en prepararse para Miss Universo.

“Entrenaba hasta 16 horas al día, estaba tan enfocada en esta oportunidad que no me hice los estudios médicos necesarios”, comentó. Sus síntomas empeoraron con el tiempo e indicó que, aunque finalmente acudió al médico, no obtuvo un diagnóstico claro.

“Con el paso de las semanas mi preocupación se convirtió en miedo, no teníamos respuestas”, comentó la creadora de contenido. A pesar de ello, decidió presentarse en Miss Universo, en Tailandia, una edición a la que llegó sin encontrarse bien de salud.

“Estaba muy frustrada porque sentía que mi propio cuerpo me estaba fallando justo cuando más lo necesitaba”, comentó. También indicó que durante todo este proceso recibió críticas y comentarios negativos de las personas.

¿Cómo le diagnosticaron esclerosis múltiple a Lina Teresa?

Lina Teresa explicó que, una vez que regresó del certamen de belleza, comenzó a recuperar la sensibilidad y movilidad de su pierna. No obstante, los demás síntomas continuaban, por lo que se sometió a numerosos estudios.

“Ninguno explicaba lo que me pasaba. Muchas veces me decían que era simplemente cansancio después de una competencia tan exigente. En el fondo, yo sabía que algo no estaba bien”, dijo.

El síntoma más preocupante llegó cuando Lina ya no podía mover una de sus extremidades: “En septiembre, desperté una mañana sin poder mover la mano. Entré al hospital y para finales de esta semana, todo el lado derecho de mi cuerpo estaba paralizado, desde la cara hasta el pie”, dijo.

Fue entonces cuando finalmente recibió el diagnóstico de esclerosis múltiple, una noticia que le brindó cierto alivio, debido a que por fin sabía qué estaba experimentando y cómo podía controlar los síntomas.

“Aunque recibir este diagnóstico fue muy difícil, también me trajo alivio, porque por primera vez sentí que lo que estaba viviendo era real y que finalmente tenía una explicación”, comentó.

La modelo indicó que no estaba segura de compartir su testimonio; sin embargo, busca ayudar a quienes están pasando por esta enfermedad y compartió una página en la que se puede encontrar más información al respecto.

¿Qué es la esclerosis múltiple, como la que padece Miss Universo Cuba 2025?

La esclerosis múltiple es una enfermedad autoinmunitaria que afecta el sistema nervioso central, es decir, el cerebro y la médula espinal. Se produce cuando el sistema inmunitario ataca por error la mielina, una capa protectora que recubre las fibras nerviosas. Este daño dificulta o interrumpe la transmisión de los impulsos nerviosos, de acuerdo con MedlinePlus.

Los síntomas varían según la zona afectada y pueden incluir debilidad muscular, entumecimiento, hormigueo, problemas de equilibrio y coordinación, dificultad para caminar, alteraciones de la visión y fatiga. También pueden presentarse espasmos musculares y problemas de memoria o concentración.

Hasta el momento, la esclerosis múltiple no tiene cura. Sin embargo, existen tratamientos que ayudan a retrasar su progresión, reducir la intensidad de los brotes y controlar los síntomas. Entre ellos se encuentran los medicamentos, la fisioterapia y las terapias de rehabilitación, cuyo objetivo es preservar la movilidad y mantener la calidad de vida de los pacientes.