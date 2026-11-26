Vadhir Derbez libró una orden de aprehensión luego de que se emitió un dictamen donde esta medida quedó sin efecto, aunque el actor todavía enfrenta otra denuncia por presunta violación. De acuerdo con Gustavo Adolfo Infante, se refiere al primer caso de Vadhir Derbez, donde una modelo estadounidense lo señaló por una supuesta agresión sexual durante la grabación de un video.

Posteriormente, la Fiscalía CDMX abrió una carpeta de investigación por el delito de violación y posteriormente obtuvo la orden de aprehensión que quedó sin efectos por el amparo promovido por el hijo de Eugenio Derbez.

Según el titular del programa De Primera Mano, la decisión de los tres magistrados de un tribunal de la CDMX surgió porque “hay certeza de que los hechos no ocurrieron como se relataron”.

A pesar de la anulación de la orden, la Fiscalía de la Ciudad de México, todavía tiene facultades para continuar con las investigaciones y en caso de que lo considere necesario, solicitar otra.

Vadhir Derbez libró una orden de aprehensión en su contra. (Foto: Cuartoscuro)

¿Qué otro caso hay contra Vadhir Derbez? Una adolescente de 15 años lo denunció

A la investigación de la Ciudad de México se suma una segunda denuncia contra Vadhir Derbez por presunta violación, presentada ante la Fiscalía General de la República por una mujer mexicana menor de edad.

De acuerdo con las declaraciones de Adrián Arellano, abogado de la adolescente, los hechos denunciados habrían ocurrido en septiembre de 2026, durante un viaje a bordo de un crucero en aguas internacionales.

En una entrevista con Ciro Gómez Leyva, el abogado aclaró que este expediente es completamente independiente del que se sigue en la Fiscalía de la Ciudad de México.

El abogado aseguró que ya entregaron pruebas contra Vadhir Derbez a la Fiscalía y que el siguiente paso corresponde al Ministerio Público, que deberá presentar la carpeta de investigación para continuar con el procedimiento.

“Consideramos que tenemos pruebas sólidas, ya se las entregamos a la Fiscalía y en su momento será oportuno para que se llame al señor Vadhir”, declaró en una nueva entrevista para Ventaneando.

Sobre las intenciones de la familia de la adolescente, el litigante negó que busquen obtener dinero del actor:

“La familia está pasando por un proceso sumamente doloroso. La familia que representamos ha señalado de manera muy tajante que aquí lo único que no busca y que no quiere que este caso se vuelva un tema que piensen que se busca alguna cuestión económica, cuando lo único que se busca es un tema de justicia”, señaló sobre el caso de Vadhir Derbez.

Vadhir Derbez tiene una segunda denuncia en su contra, confirmó el abogado de la presunta víctima. (Foto: Cuartoscuro)

¿Qué ha dicho Vadhir Derbez sobre las denuncias en su contra?

El actor publicó un video en sus redes sociales el 20 de noviembre para responder a los señalamientos y rechazar que esté escondiéndose de las autoridades.

En su mensaje, aseguró que es víctima de un intento de extorsión y que le pidieron 350 mil dólares para evitar que se difundiera información relacionada con el expediente de la Ciudad de México.

También cuestionó la manera en que se ha manejado públicamente el caso y sostuvo que cuenta con elementos para demostrar su inocencia, entre ellos videos, testimonios y dictámenes que, según su defensa, contradicen la acusación en contra de Vadhir Derbez.

“Mi silencio no significa que acepte lo que se está diciendo de mí”, expresó.

Derbez también explicó que no vive en México y que las autoridades supuestamente acudieron a domicilios en los que ya no vive. Sobre la segunda denuncia, aseguró que no había sido notificado formalmente y que, de existir un procedimiento, lo atendería conforme a la ley, información que confirmaron sus abogador.