Gema Chávez, Coordinadora General de Investigación de Delitos de Género y Atención a Víctimas de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México, aclaró la postura de la autoridad con relación a los señalamientos de Vadhir Derbez como presunta víctima de delincuencia organizada y extorsión por parte de una persona que la acusa de violación.

“Se presentó por parte de la defensa del señor Derbez una denuncia en Fiscalía General de la República (FGR) por delincuencia organizada y una extorsión. En su momento, FGR consideró que no tenía elementos para considerar que hubiese delincuencia organizada y por ello declinó la investigación hacia la Fiscalía de la Ciudad de México”, explicó para el programa Así las cosas.

Asimismo, Chávez explicó que “ni el señor Derbez ni su defensa han aportado algún elemento de prueba para sustentar la denuncia de extorsión”.

En cuanto a ambas investigaciones, explicó que toman con seriedad tanto la acusación de presunta violación como la de extorsión; sin embargo, dijo que “no se han presentado ante la Fiscalía en ninguna de las dos carpetas de investigación” los datos de prueba necesarios.

Vadhir Derbez fue señalado por una víctima por presuintamente cometer un delito de índole sexual. (Foto: Cuartoscuro)

¿Cómo fue al presunta extorsión que acusa Vadhir Derbez?

Según una entrevista con Grupo Fórmula, el hijo de Eugenio Derbez aseguró que le pidieron 350 mil dólares para “no salir con la carpeta” (de investigación) y que hubo “cosas que fabricaron”. Ante su negativa por entregar este dinero, fue que supuestamente se presentó la denuncia.

“Al yo no dar este dinero, empezaron a hacer cosas chuecas dentro de la Fiscalía, alguien empezó a vender la carpeta a medios de comunicación para sacar dinero y eso me obligó a tener que dar mi declaración, esto fue en abril”, externó.

Enrique González Casanova, abogado de Vadhir Derbez, expresó que detrás de la presunta extorsión de la que sería víctima el actor mexicano proviene de “una banda delincuencial”, la cual sospecha tener algún tipo de ingerencia dentro de la Fiscalía ante lo que, señala, parecen irregularidades.

“Primero, se integra una carpeta de investigación en 20 días, en 20 días ya se tiene orden de aprehensión. Hay un tema relevante: aparentemente, esta es una modelo que no reacciona como lo hace una víctima de este tipo de supuestos”, externó.

De acuerdo con González Casanova, “hay una cantidad de violeciones y de irregularidades en la carpeta en contra de Vadhir. Todo está totalmente apócrifo, armado”.

Vadhir Derbez aseguró que fue víctima de extorsión. (Foto: Cuartoscuro.com). (Edgar Negrete Lira)

El litigante aseguró que existen muchos testigos y grabaciones, en donde señala que presuntamentre se podría probar que la acusación es falsa. Estos videoclips quedaron bajo custodia de las autoridades, según explicó.

“Todo es totalmente falso, inverosímil y es lo que se demostró en el juicio de distrito”, presumió sobre el amparo con el que cuenta el actor. “¿Por qué yo tendría que tener a mi cliente, que es totalmente inocente, detenido, cuando la ley me permite (...) exhibir las pruebas donde tengo debo, y que además todas fueron declaradas fundadas y la Justicia amparó a Vadhir", agregó.

González Casanova acusó que, en ese sentido, Vadhir ha sido afectado ante el escrutinio público, sin que se respetara su derecho a la presunsión de inocencia.

“Me duele ver que fui un poco presionado con esta extorsión a tener que salir a medios”, expresó Derbez al respecto. “Están defendiendo a una organización que se dedica a extorsionar y a mí me desespera mucho verlo de mi casa, cómo ha afectado a mi familia, a mí y mi plan no es estar saliendo cada vez que alguien levanta la mano”.

En ese sentido, Derbez aseguró que su intención es acudir ante la justicia de modo que “salga la verdad y que se pueda limpiar mi nombre de alguna manera”.