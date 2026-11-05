Muere Kimmarie Johnson, actriz de ‘Beverly Hills, 90210’, a los 50 años

Kimmarie Johnson, actriz y modelo estadounidense, murió el miércoles a los 50 años después de una emergencia médica que requirió su hospitalización en Los Ángeles, según confirmó su familia.

Johnson desarrolló su carrera en la televisión, el cine y el modelaje. Su rostro apareció en una de las series juveniles más reconocidas de los años noventa. Además, incursionó en el emprendimiento con una marca propia de cuidado para la piel.

¿De qué murió Kimmarie Johnson, actriz de ‘Beverly Hills, 90210′?

Johnson murió el miércoles 4 de noviembre de 2026, a los 50 años. Su sobrina, Rhonda Scott, confirmó el fallecimiento en declaraciones para la cadena ABC News y explicó que la actriz estadounidense sufrió un episodio médico en su domicilio de Los Ángeles el 27 de octubre.

Después de la emergencia, Johnson fue trasladada al hospital Cedars-Sinai, donde los médicos le diagnosticaron lo que Scott describió como una “condición de aneurisma cardíaco”, aunque no aclaró si esa fue su causa de muerte oficial.

Scott también compartió un mensaje sobre la actriz: “Ella irradiaba una luz tan fuerte y brillante; las personas que entraban en contacto con ella sentían una energía completamente positiva. La extrañaremos muchísimo y continuaremos honrando su vida para siempre”, expresó.

¿En qué películas y series actuó Kimmarie Johnson?

Johnson nació y creció en Wilkinsburg, Pensilvania. Posteriormente se trasladó a Los Ángeles para buscar oportunidades en el cine y la televisión, realizando diferentes actividades en el mundo del entretenimiento y el modelaje.

Uno de los créditos más reconocidos de Johnson fue su participación en Beverly Hills, 90210. La actriz apareció en un episodio de 1998 de la producción televisiva, que formó parte de la programación en EU durante una década.

En 2000 también participó en ¿Y dónde está el auto?, comedia protagonizada por Ashton Kutcher y Seann William Scott. En esa película interpretó a Jumpsuit Chick, personaje que aparece entre los créditos de su trayectoria cinematográfica.

Su trabajo en televisión incluyó participaciones en V.I.P., serie protagonizada por Pamela Anderson, y Wanda at Large. También sumó películas como Shadow Fury, Break a Leg y The Summer of Massacre.

Antes de dedicarse a la actuación, Johnson trabajó como modelo. Su carrera incluyó colaboraciones con firmas de moda como Oscar de la Renta, Vidal Sassoon y United Colors of Benetton.

En 2003 tuvo a su hijo, Cameron Nino, y se tomó una pausa de la actuación. Durante ese periodo también se formó en comedia e interpretación con clases en The Groundlings, escuela de improvisación y actuación ubicada en Los Ángeles.

Su actividad profesional no se limitó a los escenarios y los sets de grabación. Johnson también incursionó en la producción ejecutiva con la película The Last Eve y desarrolló su propia línea de cuidado para la piel, SkinGlow by Kimmarie, que lanzó en 2011.

Además, mantuvo presencia en el ámbito del modelaje en los últimos años. En agosto de 2026 apareció en la portada de una edición digital de Grazia Slovenia. Su familia informó que le sobreviven a la actroz su hijo y su sobrina Rhonda Scott.