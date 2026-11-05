‘Tenía mucho dolor’: Los últimos días de María Alicia Delgado con cáncer de páncreas, ‘uno de los peores’

La muerte de María Alicia Delgado, actriz recordada por sus participaciones en programas como Cero en conducta y Derbez en cuando, ocurrió el 4 de noviembre de 2026, a los 77 años, después de atravesar un proceso de salud que mantuvo en privado.

María Alicia Delgado murió a causa de cáncer, el cual fue detectado primero en el páncreas y posteriormente hizo metástasis a diferentes órganos.

Aunque la actriz decidió no hacer pública su enfermedad, Yodi Marcos, esposa de Carlos Bonavides, compartió detalles de sus últimos días.

María Alicia Delgado murió a los 77 años el 4 de noviembre de 2026. (Foto: Cuartoscuro)

¿Cómo fueron los últimos momentos de María Alicia Delgado?

Tadeo Bonavides tuvo la oportunidad de despedirse de María Alicia Delgado antes de su fallecimiento. El joven recordó que pudo acompañarla durante sus últimas horas y abrazarla, por lo que consideró que finalmente había dejado de sufrir. El hijo de Carlos Bonavides era cercano a la primera actriz.

“El poder tener la oportunidad de decirle adiós, como fue ayer en la noche que tuve la oportunidad de despedirme, de abrazarla, de estar con ella todo el día. Sé que está descansando porque sé que estaba sufriendo”, reveló en una entrevista para TV Notas.

“Sé que sus últimos momentos fueron tranquilos. Teníamos una relación tan cercana que nos veíamos prácticamente diario. Creo que mi mamá ha sido vital durante el proceso que llevó durante 6 meses”, compartió.

Carlos Bonavides reveló que su exesposa, Yodi Marcos, estuvo al pendiente de María Alicia durante sus últimos meses, tanto en su domicilio como en el hospital. Según explicó, la actriz permaneció muy cerca de ellos y recibió sus cuidados hasta que su estado de salud requirió hospitalización.

“Ella, prácticamente en sus últimos momentos, vivió con nosotros y de ahí, ella se puso mala, y la tuvimos que llevar al médico. Todo el tiempo del hospital mi esposa estuvo con ella”, reveló.

Yodi Marcos también habló sobre el deterioro de la salud de la actriz. De acuerdo con su testimonio, semanas antes de su muerte, María Alicia comenzó a presentar fuertes dolores, por lo que tuvo que llevarla a urgencias.

“Tenía mucho dolor (...) No quiso decir nada, fue muy reservada. Desgraciadamente el cáncer era uno de los peores. El médico que la atendió, le hizo una punción para sacarle el líquido, pero no quiso seguir, me pidió no reanimarla ni intubarla”, relató sobre la enfermedad de la primera actriz.

La mujer explicó que la actriz ya no pudo salir del hospital y presentó varias recaídas. También contó que, aunque inicialmente María Alicia no quería hablar sobre los servicios funerarios, finalmente aceptó hacerlo.

De acuerdo con la esposa de Carlos Bonavides, los estudios médicos revelaron que el cáncer había hecho metástasis en otros órganos, entre ellos el hígado, los riñones y el estómago.

“Le hicieron mil estudios, pero no aceptó nada. Hace tres semanas recalcó que no quería quimioterapias, no aceptaba medicinas, solo paracetamol”, contó. Poco antes de la muerte de la primera actriz, le solicitó a Yodi Marcos que cuidara de su único hijo Rafa, quien tiene una discapacidad auditiva.

¿Quién fue María Alicia Delgado?

María Alicia Delgado fue una actriz y comediante mexicana originaria de Monterrey, Nuevo León. Nació el 18 de marzo de 1949 y construyó una trayectoria de más de cuatro décadas en la televisión, con participaciones en programas infantiles, emisiones de comedia, series y telenovelas.

Comenzó su carrera artística durante la década de los 80. Uno de sus primeros trabajos fue en El tesoro del saber, programa infantil en el que interpretó a Marilú. También participó en Odisea Burbujas.

En 1988 se incorporó al elenco de ‘¡Anabel!’, programa protagonizado por Anabel Ferreira, donde compartió créditos con Eugenio Derbez. Uno de sus personajes más recordados fue Alz, una mujer de la tercera edad que interpretó en Derbez en cuando.

También participó en Cero en conducta, donde interpretó a La Abuela. Su trayectoria no se limitó a la comedia. María Alicia Delgado formó parte de telenovelas como El diario de Daniela, Serafín, Querida enemiga, Zacatillo, un lugar en tu corazón, Amorcito corazón, De que te quiero, te quiero, La vecina, Enamorándome de Ramón y Médicos, línea de vida.

Además, incursionó en el doblaje cinematográfico al prestar su voz para el personaje de La Abuelita en las películas animadas Un gallo con muchos huevos y Un rescate de huevitos.