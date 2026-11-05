Muere un bebé por sarampión en Wisconsin; es el tercer fallecimiento en EU este año

Wisconsin registró el jueves su primera muerte por sarampión en más de tres décadas, convirtiéndose en el último estado en sufrir una víctima mortal por un virus que había sido erradicado hace mucho tiempo en Estados Unidos, pero que recientemente ha resurgido en medio de una ola de sentimiento antivacunas.

El fallecido fue un bebé, según informó el Departamento de Servicios de Salud de Wisconsin en un comunicado. Se trata de la tercera muerte por sarampión en Estados Unidos en la última semana, igualando el número de fallecimientos registrados en todo 2025. En los 25 años anteriores, Estados Unidos no había registrado prácticamente ninguna muerte por esta enfermedad.

En todo Estados Unidos, el sarampión se ha propagado a un ritmo creciente a medida que ha disminuido la cobertura de vacunación. Esto ha debilitado la inmunidad colectiva que protege a las personas que no pueden vacunarse contra el sarampión, como los bebés y las personas inmunodeprimidas. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), al menos 45 estados han reportado casos de infección, afectando a un total de 4 mil 852 personas.

Según el departamento de salud, el virusd del sarampión, altamente contagioso, se ha estado propagando en la parte suroeste de Wisconsin, infectando a 431 personas, de las cuales nueve están hospitalizadas.

“Cualquier muerte infantil es una tragedia, y aún más cuando está relacionada con una enfermedad prevenible mediante vacunación”, declaró la secretaria de Salud del estado de Wisconsin, Kirsten Johnson, en un comunicado.

Con el mayor número de casos de sarampión en Estados Unidos en décadas, su estatus de país libre de la enfermedad se ve amenazado. Un grupo externo de expertos se reunirá la próxima semana para revisar los datos y determinar si la transmisión de la enfermedad ha continuado en Estados Unidos durante más de 12 meses.

Esta semana, Pensilvania confirmó la sexta muerte por sarampión y Nueva York reportó la primera. Utah, Carolina del Sur y Texas también han experimentado brotes particularmente graves de sarampión durante el último año.

Wisconsin informó que los proveedores de atención médica locales y el personal de salud pública han administrado más de 42 mil dosis de la vacuna contra el sarampión, las paperas y la rubéola desde agosto. Si bien ninguna vacuna es perfecta, la vacuna MMR tiene una efectividad del 97 por ciento después de dos dosis.

Síntomas del sarampión

Según los CDC, entre una y tres personas de cada 1000 tienen probabilidades de morir de sarampión. Esta infección respiratoria puede causar síntomas similares a los de la gripe y una erupción cutánea roja característica en todo el cuerpo. Las complicaciones incluyen inflamación cerebral, neumonía y la muerte.

Los CDC solo han confirmado cuatro de las muertes este año. Tras el primer reporte de fallecimientos en Pensilvania, el secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., sugirió que el gobernador del estado, Josh Shapiro, podría haberlos inventado con fines políticos, lo que desató una disputa verbal. Los CDC están trabajando en una definición nacional de muerte por sarampión con un grupo externo de epidemiólogos.

En agosto, el presidente Donald Trump emitió una orden ejecutiva que recomendaba dividir la vacuna combinada contra el sarampión, las paperas y la rubéola en tres dosis separadas, lo que implicaba un proceso costoso y prolongado para los fabricantes. Además, hizo afirmaciones sin fundamento sobre la vacuna y la calificó de “bastante letal”.