Médicos ‘aplauden’ resultados de vacuna contra el melanoma de Moderna que ‘tiró’ acciones en Wall Street

Los resultados de la vacuna de Moderna contra el cáncer serán presentados en Madrid el sábado 24 de octubre.

La filtración de datos de un ensayo clínico muy esperado de una vacuna contra el melanoma desarrollada por Moderna y Merck provocó una inusual desconexión entre los médicos, que celebraron los resultados, y Wall Street, donde los inversionistas vendieron las acciones de ambas compañías.

A medida que comenzaron a filtrarse en redes sociales informes sobre los resultados de la vacuna contra el melanoma, días antes de la presentación preparada para miles de oncólogos reunidos en Madrid con motivo del congreso de la Sociedad Europea de Oncología Médica, las percepciones entre los científicos y el mercado comenzaron a separarse.

La vacuna personalizada contra el cáncer desarrollada por Moderna y Merck demostró beneficios para los pacientes: Se redujo en 42 por ciento la probabilidad de que los tumores reaparecieran después de su extirpación quirúrgica, y el riesgo de que el cáncer se propagara a órganos distantes bajó 38 por ciento.

Sin embargo, las acciones de ambas compañías cayeron, y los títulos de Moderna registraron un desplome de magnitud récord durante la jornada de Wall Street del jueves 22 de octubre.

¿Por qué los médicos están ‘sorprendidos’ con la vacunad de Moderna?

La vacuna podría beneficiar a miles de personas con melanoma que presentan un alto riesgo de recurrencia. Resultados de esta naturaleza suelen servir como fundamento para la aprobación de nuevos medicamentos, por lo que los médicos recibieron con entusiasmo los hallazgos.

“Estoy bastante impresionado”, afirmó Michael Postow, especialista en melanoma del Memorial Sloan Kettering Cancer Center y uno de los investigadores del ensayo.

“Es probable que todavía no hayamos observado todo el efecto terapéutico de este tratamiento”, adelantó.

La noticia impulsó las expectativas sobre el uso de la tecnología de ARN mensajero (ARNm) de Moderna, diseñada para permitir que los médicos preparen al sistema inmunitario para detectar y destruir agentes invasores y otras amenazas, incluidas las células tumorales.

Después de décadas de resultados decepcionantes, los hallazgos podrían anunciar un verdadero avance en el desarrollo de una vacuna contra el cáncer dirigida a tumores sólidos.

¿Por qué los inversionistas ‘abandonaron’ las acciones de Moderna?

Wall Street, sin embargo, moderó algunas de sus expectativas más optimistas sobre la empresa biotecnológica tras la divulgación de los resultados de esta semana.

Los inversionistas habían incorporado en sus valoraciones la posibilidad de que la vacuna fuera el punto de partida de una cartera más amplia de tratamientos oncológicos que Moderna busca desarrollar y que, eventualmente, podría incluir terapias similares contra el cáncer de pulmón, vejiga y otros tipos de cáncer.

Las acciones de Moderna alcanzaron su pico durante la pandemia de COVID-19. (Bloomberg)

No obstante, los datos limitados generaron algunas dudas sobre la dificultad de alcanzar ese objetivo, al mostrar que la capacidad de la vacuna para prevenir la propagación del cáncer a órganos distantes podría no ser tan sólida como se esperaba.

La información disponible tampoco logró transmitir confianza a algunos inversionistas de Moderna, que apostaban por la transformación de la compañía después de la pandemia de COVID-19 para convertirse en una de las principales empresas del sector oncológico.

“Aunque parece probable que obtenga la aprobación regulatoria, su éxito comercial es mucho menos seguro”, advirtió Trung Huynh, analista de RBC Capital Markets, en una nota dirigida a inversionistas.

Según Huynh, los datos plantean “interrogantes fundamentales” sobre la propuesta de valor de la vacuna frente al tratamiento que actualmente se considera el estándar de referencia, que ofrece beneficios similares a un costo potencialmente mucho menor.

El éxito de la vacuna contra el melanoma también aumentará la presión sobre Moderna y Merck para completar los ensayos clínicos en otros tipos de cáncer, mientras persisten las dudas sobre las ventas a corto plazo y el tamaño potencial del mercado para esta tecnología.

“Esta es una forma extraordinariamente compleja y potencialmente costosa de fabricar medicamentos”, afirmó Lennard Lee, profesor asociado de la Universidad de Oxford. “La logística podría hacer que Amazon parezca sencillo”.

Los resultados de la vacuna de Moderna se presentarán el sábado 24 de octubre en Madrid, donde un grupo más amplio de oncólogos analizará los hallazgos.