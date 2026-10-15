¿Qué es el daraxonrasib, el fármaco contra el cáncer de páncreas que casi duplicó la supervivencia?

Cáncer de páncreas: Qué tan efectivo es el daraxonrasib y cuáles son sus riesgos. (Shutterstock)

El fármaco contra el cáncer de páncreas desarrollado por Revolution Medicines Inc. obtuvo el respaldo de un panel asesor clave de la Unión Europea, según informó la compañía en un comunicado el jueves.

Esta recomendación acerca el medicamento, que prolongó la supervivencia de pacientes, a su posible autorización en los 27 países del bloque.

El tratamiento, daraxonrasib, recibió la aprobación en Estados Unidos en agosto y representa uno de los avances más significativos en el tratamiento del cáncer de páncreas de los últimos años. En un ensayo de fase final, casi duplicó el tiempo habitual de supervivencia de pacientes con una forma agresiva de la enfermedad.

¿Qué sigue para la aprobación final del medicamento en UE?

Tras la recomendación del Comité de Medicamentos de Uso Humano de la Agencia Europea de Medicamentos, la Comisión Europea tomará una decisión definitiva en los próximos meses.

Este medicamento es uno de los primeros en atacar de forma amplia y eficaz la proteína RAS, vinculada al crecimiento tumoral y que presenta mutaciones en la mayoría de los casos de cáncer de páncreas.

Durante años, los investigadores buscaron diseñar fármacos capaces de actuar contra todas sus variantes, hasta que los científicos de Revolution Medicines desarrollaron un innovador pegamento molecular que, en esencia, neutraliza esta peligrosa proteína.

¿Cuál es el precio para tratar el cáncer de páncreas con el nuevo fármaco?

El medicamento se comercializa en Estados Unidos con el nombre de Rasonque, a un precio de lista superior a los 475 mil dólares anuales, lo que lo convierte en uno de los fármacos contra el cáncer más caros. Según una encuesta de Bloomberg a analistas, podría generar más de 9 mil millones de dólares en ventas anuales a nivel mundial.

El medicamento no cura la enfermedad y, con el tiempo, puede surgir resistencia al tratamiento. Entre sus efectos secundarios figuran el sarpullido y las llagas en la boca.