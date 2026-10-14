Louis Prevost, hermano del papa León XIV, también está en tratamiento contra el cáncer

El Vaticano informó que el Papa León XIV tiene cáncer de pulmón y como parte del tratamiento se le extirpó el lóbulo inferior del pulmón derecho. (EFE).

Louis Prevost, hermano mayor del papa León XIV, también lucha contra el cáncer, dijo su esposa, Deborah Prevost a CBS News.

Detalló que por algún tiempo estuvo en remisión, pero que hace tres meses regresaron al tratamiento y participa en un ensayo clínico en Florida.

El cáncer del hermano del papa es un mieloma múltiple, que tiene origen en las células plasmáticas de la médula ósea. Estas son responsables de combatir enfermedades.

A Louis se le diagnosticó la enfermedad en 2017 y logró recuperarse tras tener un tratamiento de células madre en 2019.

Hace unos días el Vaticano informó que el papa León XIV tiene cáncer de pulmón y que como parte del tratamiento se le extirpó el lóbulo inferior del pulmón derecho.

Las pruebas confirmaron un diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar, dijo el Vaticano en un boletín médico después de la cirugía.

“Un examen histológico extemporáneo confirmó el diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar, tal como se sospechaba en las pruebas preoperatorias”, indica el comunicado del Vaticano remitido a los medios, donde se especifica que la intervención del pontífice duró aproximadamente noventa minutos.

¿Qué es el mieloma múltiple?

Según la American Cancer Society, este tipo de cáncer ataca a células plasmáticas sanas que se encuentran en la médula ósea.

Las células plasmáticas son un tipo de glóbulo blanco que buscan combatir infecciones y otras enfermedades.

Cuando estas se vuelven cancerosas y se multiplican de manera descontrolada, se producen anticuerpos anómalos, que se conocen con los nombres inmunoglobulina monoclonal, proteína monoclonal, pico monoclonal o paraproteína.

¿Cuál es el pronóstico de salud para el papa León XIV?

El Vaticano informó que la operación concluyó “con éxito, dentro del tiempo previsto y según lo planeado” este martes 13 de octubre.

León XIV, de 71 años, regresó a su habitación después de la intervención quirúrgica en el hospital Gemelli de Roma, según un comunicado del portavoz del Vaticano.

Horas antes, el pontífice había ingresado por la entrada principal y saludó a decenas de personas que se habían congregado para recibirlo. El Vaticano informó que la cirugía estaría a cargo de un equipo encabezado por el jefe de cirugía torácica del hospital, el doctor Stefano Margaritora.

La operación comenzó mientras el personal médico rezaba el rosario en la capilla del hospital durante la tarde del martes 13 de octubre.

“Son problemas que pueden tratarse muy bien”, afirmó el doctor Lorenzo Spaggiari, director de cirugía torácica del Instituto Europeo de Oncología (IEO) de Milán.

Se aconseja a los pacientes no volar durante tres semanas después de la cirugía, lo que le daría al Papa justo el intervalo necesario para realizar su viaje planeado del 6 al 17 de noviembre a Uruguay, Argentina y Perú, dependiendo de su recuperación.

Con información de AP.