Cirugía del Papa León XIV es ‘un éxito’: Remueven nódulo y estará hospitalizado una semana

El equipo médico del Papa León XIV dijo que si el nódulo resulta ser canceroso, el pronóstico para el pontífice es excelente debido a que se detectó en una etapa muy temprana.

El Papa León XIV fue sometido a una cirugía para extirparle un nódulo pulmonar, y el Vaticano informó que la operación concluyó “con éxito, dentro del tiempo previsto y según lo planeado” este martes 13 de octubre.

León XIV, de 71 años, regresó a su habitación después de la intervención quirúrgica en el hospital Gemelli de Roma, según un comunicado del portavoz del Vaticano.

Horas antes, el pontífice había ingresado por la entrada principal y saludó a decenas de personas que se habían congregado para recibirlo. El Vaticano informó que la cirugía estaría a cargo de un equipo encabezado por el jefe de cirugía torácica del hospital, el doctor Stefano Margaritora.

La operación comenzó mientras el personal médico rezaba el rosario en la capilla del hospital durante la tarde del martes 13 de octubre.

“Unámonos en oración y pidamos al Señor que sostenga a nuestro obispo, el papa León, y consuele a todos los que se encuentran hospitalizados aquí”, expresó el vicario de Roma, el cardenal Baldassare Reina, al inicio de la oración.

¿Qué pasará con el nódulo pulmonar extirpado al Papa León XIV?

El pontífice estadounidense ha mostrado un nivel de transparencia poco habitual respecto al primer problema de salud importante divulgado públicamente durante sus 17 meses de pontificado.

León XIV reveló el hallazgo de un pequeño nódulo localizado durante la oración dominical del mediodía y anunció que se sometería a una intervención para extirparlo.

Los oncólogos señalan que, incluso si el nódulo resulta ser canceroso, el pronóstico de León XIV es “excelente”, debido a que habrá sido extirpado en una etapa temprana.

León XIV hizo historia al ser el primer pontífice de origen estadounidense. Sucedió al argentino Papa Francisco.

La cirugía, que generalmente se realiza bajo anestesia general, requerirá una hospitalización de una semana. El Vaticano canceló el lunes todas las audiencias de León XIV hasta el 20 de octubre.

“Son problemas que pueden tratarse muy bien”, afirmó el doctor Lorenzo Spaggiari, director de cirugía torácica del Instituto Europeo de Oncología (IEO) de Milán.

Se aconseja a los pacientes no volar durante tres semanas después de la cirugía, lo que le daría al Papa justo el intervalo necesario para realizar su viaje planeado del 6 al 17 de noviembre a Uruguay, Argentina y Perú, dependiendo de su recuperación.

El itinerario actual del viaje es ambicioso y el más largo de su pontificado hasta la fecha, y prevé que León XIV recorra poco más de 31 mil kilómetros en una docena de vuelos y dos viajes en helicóptero, y un cambio significativo de altitud en Perú.

“Creo que el Santo Padre está en excelentes manos en el Gemelli”, dijo Spaggiari. “Tienen todo lo necesario para mantener al Santo Padre vivo durante mucho tiempo”.

Papa León XIV estuvo cerca de la muerte durante una misión en Perú

Se cree que esta es la segunda hospitalización de León XIV, quien es conocido por ser deportista y estar en buena forma física, ya que juega al tenis y practica natación semanalmente.

Cuando era un joven sacerdote misionero, contrajo fiebre tifoidea en 1985, poco después de llegar a Chulucanas, Perú. La enfermedad y la hospitalización supusieron un momento catártico que lo llevó a quedarse medio de la pobreza y las incomodidades de ese país, tras haber vivido con relativa comodidad en Roma, esto según la anécdota incluida en el libro Papa León XIV: La biografía.

El Papa relató que le pidió a Dios que le dejara morir antes que seguir sufriendo el dolor “horrible” de la fiebre. “Estaba conectado a un gotero y dije: ‘Si este es tu sentido del humor, Señor, creo que podrías hacerlo un poco mejor’”.