Papá León XIV entra al quirófano: ¿Qué es un nódulo pulmonar y cuáles son sus causas?

El papa León XIV será operado para extirpar un nódulo pulmonar detectado en una fase inicial. (EFE).

El papa León XIV será sometido a una cirugía para extirpar un nódulo pulmonar detectado durante unos controles médicos. Aunque el hallazgo fue descrito por el pontífice como una lesión localizada en una fase “muy inicial”, la presencia de un nódulo en los pulmones no significa necesariamente que una persona tenga cáncer.

Los nódulos pulmonares son pequeñas zonas anormales de tejido que pueden identificarse mediante estudios de imagen, como una tomografía computarizada. De acuerdo con la Sociedad Americana contra el Cáncer (American Cancer Society), estas lesiones miden hasta tres centímetros y pueden tener distintas causas, entre ellas infecciones previas y tejido cicatricial.

¿Qué es un nódulo pulmonar?

Un nódulo pulmonar es una pequeña alteración del tejido del pulmón que puede aparecer en una tomografía del tórax o del abdomen. En ocasiones, el hallazgo ocurre durante estudios solicitados por motivos distintos a la búsqueda de cáncer pulmonar.

Cuando se detectan de manera inesperada en estos estudios, se conocen como nódulos pulmonares incidentales. Su aparición no permite establecer por sí sola un diagnóstico, por lo que los médicos pueden recomendar pruebas adicionales para determinar su naturaleza.

La mayoría de los nódulos pulmonares identificados mediante tomografías no son cancerosos. Imagen representaiva generada por Inteligencia Artificial. (Gemini).

¿Un nódulo pulmonar es cáncer?

La mayoría de los nódulos pulmonares identificados mediante tomografías no son cancerosos. Con frecuencia, pueden estar relacionados con infecciones que la persona tuvo anteriormente, cicatrices en el tejido pulmonar u otras causas.

Sin embargo, es necesario evaluar cada caso para determinar si existe algún riesgo. Para ello, los especialistas consideran factores como el tamaño, la forma y la ubicación del nódulo, además de su apariencia en los estudios de imagen.

Uno de los procedimientos habituales consiste en repetir la tomografía después de un periodo que puede ir de varios meses a un año. El intervalo depende de las características de la lesión y de la sospecha médica de que pueda tratarse de cáncer.

Si los estudios muestran que el nódulo ha crecido, el médico puede solicitar una tomografía por emisión de positrones (PET), una prueba de imagen que puede ayudar a evaluar si la lesión presenta características sospechosas.

¿Cómo se diagnostica un nódulo pulmonar?

Cuando las imágenes muestran cambios preocupantes o un crecimiento del nódulo, los especialistas pueden recomendar una biopsia para obtener una muestra de tejido y examinarla en el laboratorio.

Existen diferentes formas de realizar este procedimiento. Una de ellas consiste en introducir un broncoscopio, un tubo delgado que permite acceder a las vías respiratorias y obtener una muestra de la lesión.

Otra alternativa es introducir una aguja fina a través de la pared torácica, con ayuda de una tomografía para guiarla hasta el nódulo.