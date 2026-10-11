El Papa León XIV al quirófano: Le extirparán un nódulo pulmonar en fase inicial

El Papa León XIV ofrece la plegaria del Angelus en su balcón con vistas a la plaza de San Pedro del Vaticano, el domingo 11 de octubre.

El Papa León XIV anunció este domingo que deberá operarse “en los próximos días” de un nódulo en un pulmón que le ha sido detectado en una fase “muy inicial y bien localizado”, afirmó tras el rezo del Ángelus dominical.

“Recientemente, durante algunos controles, los médicos me han encontrado un nódulo circunscrito en el pulmón. Ha sido localizado en una fase muy inicial y bien localizado”, dijo el pontífice estadounidense desde la ventana del Palacio Apostólico, ante los fieles que acudieron a escuchar el Ángelus.

León XIV explicó que los médicos que lo han tratado “consideran oportuno intervenir” y, siguiendo sus consejos, ha decidido “operarse para extirpar” el nódulo “en los próximos días”. EFE

“Les agradezco su cercanía espiritual y me encomiendo a su oración. Gracias y buen domingo”, dijo el pontífice visiblemente tranquilo a los fieles que le escuchaban en la Plaza de San Pedro.

¿Cuál es la agenda próxima del Papa León XIV?

León XIV acaba de cumplir 71 años, el pasado 14 de septiembre, y fue elegido papa el 8 de mayo de 2025, el primer estadounidense de la historia.

En su agenda más próxima está programado un viaje apostólico, del 6 al 17 de noviembre, a Uruguay, Argentina y Perú, país este último del que posee la nacionalidad por sus muchos años como misionero y obispo.

Antes de anunciar su operación, el Papa León XIV saludó a los miembros de la Hermandad del Señor de los Milagros en Roma, con gran devoción en Perú, y aseguró que viajará al país andino.

“Gracias por su oración por la visita pastoral que llevaré a cabo en Perú”, afirmó.

Católicos peruanos confían en la recuperación de León XIV

El anuncio del Papa León XIV de su próxima operación por un nódulo detectado en el pulmón tomó este domingo por sorpresa a católicos peruanos en la Plaza de San Pedro y que confían en su pronta recuperación para que pueda cumplir con la visita prevista a su país en noviembre.

“En Perú todos lo estamos esperando con ansia y sobre todo él, que ha vivido tantos años por allá. Sería una bonita noticia que se recuperara lo más pronto posible. Y tiene que ser así: energías positivas para el papa”, deseó Milagros, una peruana que confesó a EFE haber sentido tristeza cuando escuchó la noticia de boca del pontífice durante el rezo dominical del Ángelus.

Pese a la operación, parece que este viaje sigue en pie según se desprende de las palabras del pontífice: poco antes de la sorpresiva noticia, León XIV dedicó un saludo a un grupo de personas que habían llevado a la plaza de San Pedro del Vaticano un altar del Señor de los Milagros, muy venerado en Perú, y les agradeció su oración “por la visita pastoral que llevaré a cabo en Perú”, les dijo.

“El papa tiene que ir a Perú porque es peruano”: así de convencido se mostró, en declaraciones a EFE, Víctor, un miembro de la Hermandad del Señor de los Milagros en Roma.

Desean pronta recuperación al papa

Otro grupo de mujeres peruanas que lucían bolsas del Señor de los Milagros se declararon sorprendidas por el anuncio del papa, al que desearon su pronta recuperación.

“Nosotros esperamos que el papa pueda bendecir nuestro país ya que ahorita estamos pasando por una inseguridad gravísima. No podemos andar seguros por la calle. Se vive una incertidumbre total (...) Que el papa bendiga a nuestro pueblo. ¡Viva el Perú!”, declaró Julia Chávez, natural de Lima.

Otros fieles, como la colombiana Marcela Almanza, se mostraban seguros de que la operación del papa saldrá muy bien. “Es humano y hay que tener fe en que todo va a salir bien”, destacó esta católica que valoró el gesto del pontífice de hacer pública su operación.

“Que confíe en Dios, que Dios es el único que nos bendice y nos cura de todo mal. Que confíe, que tenga muchísima, muchísima fe en Dios que va a salir con bien de todo esto”, le aconsejó al papa la venezolana Francis quien expresó su deseo de que el papa pueda también en algún momento visitar su país: “Sería maravilloso que fuera nuestra tierra, Venezuela a bendecirnos porque eso es lo que necesitamos”.

La Santa Sede no ha precisado el día exacto de la intervención quirúrgica de León XIV y solo se sabe que será en la semana entrante en el hospital Agostino Gemelli de Roma y que requerirá de una hospitalización posoperatoria de una semana aproximadamente.