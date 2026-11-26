Además de ser el fundador de Industrias Pacer, el padre del novio de Fátima Bosh ocupó cargos públicos en Honduras. (Foto: EFE, Shutterstock, ChatGPT)

Tras varias semanas de rumores, Fátima Bosch confirmó su noviazgo con Alejandro Canahuati Farah, empresario hondureño cuya trayectoria profesional está vinculada con Industrias Pacer, una compañía familiar dedicada a la fabricación y comercialización de prendas de vestir.

Tras entregar la corona del certamen, la ganadora de Miss Universo 2025 compartió el pasado 25 de noviembre un par de fotografías junto al empresario en sus historias de Instagram, donde le agradeció su paciencia, sus detalles y el apoyo que recibió durante una de las etapas más importantes de su vida.

La familia del novio de Fátima Bosch cuenta con una trayectoria de más de 40 años en la industria textil de Honduras. Su empresa pasó de fabricar ropa para marcas estadounidenses, como Victoria’s Secret, a desarrollar su propia cadena de tiendas con presencia en Centroamérica.

¿Qué es Industrias Pacer y cómo surgió la empresa?

La historia de Industrias Pacer se remonta a 1983, cuando Mario Miguel Canahuati, padre del novio de Fátima Bosch, fundó la compañía en San Pedro Sula, Honduras.

Además de su trayectoria empresarial, Mario Canahuati se adentró en la política y la diplomacia de su país. Se desempeñó como embajador de Honduras en Estados Unidos y ocupó el cargo de secretario de Relaciones Exteriores entre 2010 y 2011, durante el gobierno de Porfirio Lobo.

En sus primeros años, Industrias Pacer centró sus operaciones en la fabricación de ropa interior y prendas deportivas para mujeres destinadas al mercado estadounidense. De acuerdo con la historia de la compañía, entre las marcas para las que produjo ropa se encuentran Victoria’s Secret, Vasarette y Vanity Fair.

Con el paso de los años, la empresa diversificó sus productos e incursionó en la venta directa de ropa, lo que le permitió ampliar su presencia comercial más allá de Honduras mediante la apertura de sus propias tiendas.

¿Qué vende Industrias Pacer y en qué países opera?

Además de fabricar prendas de vestir, la empresa de la familia Canahuati se dedica a su distribución y comercialización a través de establecimientos identificados como Pacer Store.

Aunque en sus primeros años su producción se concentró en prendas femeninas, la compañía amplió su catálogo con ropa para hombres, mujeres, niños y bebés.

Para 2019, Industrias Pacer contaba con 37 tiendas y operaciones comerciales en Honduras y Guatemala, como parte de su expansión en el mercado centroamericano.

El crecimiento de la compañía continuó durante los siguientes años. En julio de 2024, el diario hondureño La Prensa informó que la empresa superó los 65 establecimientos en Centroamérica.

Industrias Pacer también participa en el ámbito deportivo de Honduras a través del patrocinio de competencias y la fabricación de ropa para los atletas.

La participación de Alejandro Canahuati Farah en el negocio familiar se remonta, al menos, a 2016, cuando Industrias Pacer patrocinó la edición 40 de la Maratón Internacional de LA PRENSA y se encargó de fabricar las camisetas oficiales de la competencia.

En noviembre de 2023, durante la celebración del 40 aniversario de Industrias Pacer, el novio de Fátima Bosch figuró como subgerente general de la compañía, mientras que su hermano Juan Carlos Canahuati ocupaba la gerencia general y su padre, Mario Miguel Canahuati, se desempeñaba como presidente de la empresa.

Tiendas Pacer Las tiendas Pacer cuentan con más de 65 sucursales en toda Centroamérica. (Foto: Pacer Guatemala/Facebook)

¿Cómo comenzó el romance de Fátima Bosch y Alejandro Canahuati?

Las primeras señales de la cercanía entre Fátima Bosch y Alejandro Canahuati se remontan a septiembre de 2026, cuando la mexicana viajó a San Pedro Sula como invitada especial para participar en actividades de Miss Universo Honduras.

Sin embargo, los rumores de un romance cobraron fuerza el pasado 31 de octubre, después de que ambos fueran captados de la mano durante una celebración en Mérida, Yucatán. En aquella ocasión, el empresario llevaba un ramo de flores.

La pareja también apareció en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México tras su regreso de Yucatán, aunque la entonces Miss Universo evitó ofrecer detalles sobre su relación sentimental.

Posteriormente, el 23 de noviembre, Alejandro Canahuati asistió a un desayuno de despedida organizado en Puerto Rico con motivo del cierre del reinado de Fátima Bosch. Durante el encuentro, el empresario le dedicó unas palabras frente a los asistentes.

“Primero, te quiero decir que te ves hermosa y estoy muy feliz de estar aquí. Admiro mucho tu fe inquebrantable, tu convicción para servir a los demás, la determinación que tienes para conseguir lo que quieres, pero, sobre todo, ese corazón tan bonito y esa luz que llevas dentro”, expresó.

Dos días después, Fátima Bosch confirmó su noviazgo con el empresario hondureño mediante sus redes sociales, aunque ninguno de los dos reveló cuándo comenzó su relación.