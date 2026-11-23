La competencia de Miss Universe 2026 vivió momentos de tensión durante una pasarela de la representante de Israel (Foto: IA Gemini).

La pasarela de Miss Universe 2026 vivió momentos de tensión política. Danielle Yablonka, representante de Israel, desfiló con un traje que llevaba un mensaje de paz.

El momento del desfile de la concursante provocó reacciones encontradas entre el público asistente en un momento que quedó registrado en videos.

¿Qué pasó con Miss Israel durante Miss Universe 2026?

El incidente ocurrió durante la competencia de Traje Nacional de la edición 75 de Miss Universe, celebrada en San Juan. Cuando Yablonka presentaba su atuendo, algunos asistentes la abuchearon y un hombre del público le gritó “genocida”.

Otras personas de la audiencia le reclamaron al hombre y pidieron que respetara a la modelo, puesto que no era responsable de las decisiones de su gobierno.

“Ella no es culpable, ¿eres tú culpable de los errores de tu familia? ¡No! Entonces respetas a la nena”, le recriminó fuertemente un asistente del público a otro.

XEVT reportó que otros espectadores amenazaron con sacar al hombre del recinto si no guardaba silencio. La concursante siguió caminando mientras otros espectadores discutían en las gradas del Coliseo de Puerto Rico.

Tras recibir mensajes de apoyo, Yablonka agradeció la solidaridad en redes sociales. “Tengo lágrimas en mis ojos, gracias, gracias. Esto es humanidad y bondad”, expresó en una publicación.

¿Cómo era el traje nacional de Danielle Yablonka?

La representante israelí desfiló con el traje ‘Where the Desert Blooms’ (’Donde florece el desierto’), creación del diseñador Jacob Meir. El conjunto dorado incluía una capa con la Ciudad Vieja de Jerusalén, olivos y naranjas de Jaffa. Al extenderla, aparecía la palabra “paz” en hebreo, árabe e inglés, además de la frase “Jerusalén, ciudad de paz”.

La cuenta oficial de Miss Israel describió la propuesta como una celebración de “resiliencia, diversidad” y de la posibilidad de que la belleza crezca ante la adversidad. Yablonka explicó a The Times of Israel que buscaba que el atuendo contara “la historia de Israel más allá de los titulares”.

Yablonka, de 25 años, nació en Miami y vive en Israel. Es modelo, creadora de contenido y empresaria, según el perfil de la organización de Miss Israel.

ExMiss Palestina cuestiona traje de Miss Israel

La elección de Jerusalén como eje visual provocó cuestionamientos entre usuarios de redes sociales por el contexto de la guerra en Gaza y del conflicto entre israelíes y palestinos.

La controversia también se relacionó con la ausencia de Palestina en esta edición. Nadeen Ayoub, primera palestina en competir en Miss Universe, en 2025, habló con The National sobre el simbolismo de la vestimenta.

“El año pasado llevé Jerusalén en mi espalda como la primera mujer palestina en competir en Miss Universe. Este año, Jerusalén apareció en el traje de Miss Israel mientras Palestina no tenía representante en ese escenario”, contrastó.

Ayoub señaló que, sin una concursante palestina, el público podía ver imágenes de Jerusalén, pero no escuchar a una mujer palestina explicar lo que la ciudad representa para su pueblo. La organización palestina no logró concretar una candidata para 2026; Ayoub atribuyó el problema, en parte, al costo de preparar una delegación.