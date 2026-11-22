Daniela 'Bebeshita' y Manelyk González están entre las nominadas de la semana 11 de 'La Granja VIP'. (Fotoarte El Financiero/Cuartoscuro)

La temporada 2026 de La Granja VIP se acerca su gran final, pero antes uno de los granjeros debe ser eliminado en la onceava gala, donde no faltan las sorpresas pues cuatro atletas de Exatlón México llegarán al reality show para convivir con los granjeros durante una semana.

Aunque ya se confirmó la incorporación de estos deportistas, todavía no conocemos sus identidades ni a qué equipos pertenecen, pues sus nombres se mantienen bajo reserva y serán revelados durante la transmisión.

Mientras tanto, cinco participantes de La Granja VIP están nominados y deben esperar a que el público vote por ellos antes de que se anuncie el cierre de las votaciones y así continuar en la lucha por el millonario premio.

Manelyk González está nominada en la semana 11 de 'La Granja VIP'. (Foto Cortesía TV Azteca) (JAIR RAMIREZ)

¿Quiénes son los nominados de ‘La Granja VIP’?

Después de las dinámicas de la semana 11, cinco participantes quedaron en riesgo de abandonar la competencia. La tabla definitiva se modificó durante la Traición y la salvación, cuando Ivonne Montero utilizó su poder para sacar a Kunno de la nominación y enviar a Bebeshita a la placa. Posteriormente, se activó la doble traición y Manelyk también quedó nominada.

Estos son los cinco participantes nominados:

Mario ‘Mono’ Osuna.

Kevyn ‘Bicolor’ Contreras.

Niurka Marcos.

Daniela Alexis ‘Bebeshita’.

Manelyk González.

¿A qué hora ver la eliminación de ‘La Granja VIP’ HOY?

La gala de eliminación de La Granja VIP de este domingo 22 de noviembre comenzará a las 20:00 horas, tiempo del centro de México, a través de Azteca UNO.

La programación de TV Azteca también contempla un Pre Show a las 19:25 horas y un Post Show a las 23:00 horas, para seguir los acontecimientos antes y después de la eliminación.

¿Dónde ver ‘La Granja VIP’ EN VIVO?

La gala de eliminado de La Granja VIP se transmitirá por la señal de Azteca UNO, aunque también existe la alternativa de seguir el programa en su página y aplicación digital.

La transmisión 24/7 de La Granja VIP está disponible en la plataforma de streaming Disney+, pero el servicio no es gratuito.

¿Quiénes han sido eliminados de ‘La Granja VIP’ 2026?

Desde el estreno de La Granja VIP salieron 10 participantes por decisión del público. El último en abandonar la competencia fue Rafael ‘Rafa’ Mercadante, quien salió durante la gala del domingo 15 de noviembre.

Esta es la lista de los eliminados, en orden de salida:

Abigail Pak ‘La Coreañera’. María Karunna. Carlos Trejo. Kenny Avilés. Pascal Nadaud. Pimpinela Escarlata. Azalia Ojeda. Pablo Montero. Fernando Lozada. Rafael ‘Rafa’ Mercadante.

Además, Mónica Escobedo fue expulsada del reality show después de agredir físicamente a Niurka Marcos, mientras que Natalia Alcocer decidió abandonar voluntariamente la competencia.

¿Quiénes quedan en ‘La Granja VIP’?

Antes de la gala de este domingo 22 de noviembre, ocho participantes permanecen dentro de la competencia. Uno de ellos tendrá que salir esta noche, por lo que siete granjeros continuarán en la búsqueda del premio de la segunda temporada.

Los participantes que siguen dentro del reality son:

Ivonne Montero.

Niurka Marcos.

Manelyk González.

Kunno.

Daniela Alexis ‘Bebeshita’.

Kevyn Contreras ‘Bicolor’.

Mario ‘Mono’ Osuna.

Julio Camejo.

Ivonne Montero está salvada en la semana 11 de 'La Granja VIP'. (Foto: Cuartoscuro) (Edgar Negrete Lira)

¿Cómo votar para salvar a tu favorito de ‘La Granja VIP’?

Los seguidores del reality todavía pueden participar en las votaciones de La Granja VIP para ayudar a que su granjero favorito permanezca una semana más dentro de la competencia.

El procedimiento es gratuito. Para participar, debes seguir estos pasos:

Ingresa al sitio oficial de votaciones de La Granja VIP. Busca la lista de participantes nominados. Selecciona al granjero que deseas salvar. Distribuye tus 10 votos disponibles entre uno o varios participantes. Completa el proceso para registrar tu participación.

También existe la posibilidad de conseguir 10 votos adicionales al completar una encuesta disponible en la plataforma.