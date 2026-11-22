Sandra Cuevas pide no remover a Harfuch como secretario de Seguridad. (Foto: captura de pantalla)

Sandra Cuevas pidió a la presidenta Claudia Sheinbaum no remover a Omar García Harfuch de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), al considerar que el funcionario encabeza una estrategia de inteligencia, investigación y coordinación contra el crimen organizado.

La exalcaldesa de la alcaldía Cuauhtémoc, a través de un video publicado en sus redes sociales, cuestionó por qué el Gobierno federal consideraría cambiar a García Harfuch, quien, reiteró, ha encabezado las operaciones más relevantes contra las organizaciones criminales.

“Presidenta, no pueden quitar de la Secretaría de Seguridad Pública a quién será el próximo presidente de México”, expresó Sandra Cuevas en sus redes sociales.

Por esta razón, la exalcaldesa recordó a Sheinbaum que la seguridad nacional debe estar por encima de las diferencias políticas, ya que cualquier decisión sobre la permanencia del secretario de Seguridad tendría que responder a razones claras y al interés de la ciudadanía.

“Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la seguridad en México debe estar por encima de cualquier disputa política. Cambiar al responsable de una estrategia de seguridad no es una decisión menor. Debe responder a razones claras y al interés de los mexicanos”, expresó en la grabación.

Sandra Cuevas defiende trabajo de Omar García Harfuch

La exalcaldesa Sandra Cuevas destacó el papel de García Harfuch en las acciones contra el crimen organizado y defendió la estrategia de seguridad que encabeza desde el Gobierno federal.

“Omar García Harfuch ha encabezado las operaciones más relevantes contra el crimen organizado”, señaló.

Cuevas insistió en que un eventual relevo en la Secretaría de Seguridad no debería responder a disputas políticas, sino a una evaluación de las razones y consecuencias que tendría modificar la conducción de la estrategia federal.

Ante esto, Sandra Cuevas se pronunció a favor de la continuidad de García Harfuch en el gabinete de Claudia Sheinbaum, en medio de las versiones y cuestionamientos sobre un posible cambio en su papel como secretario de Seguridad.