Habitantes reportaron la presencia de fuerzas federales en distintos puntos de Valle de Bravo.

Un helicóptero Black Hawk de las Fuerzas Armadas sobrevoló este sábado distintos puntos de Valle de Bravo, en el Estado de México, durante un operativo de seguridad en una región donde tiene presencia La Familia Michoacana.

El despliegue incluyó la participación de elementos de la Secretaría de Marina (Semar), Ejército, Guardia Nacional y Policía estatal, así como patrullajes terrestres y filtros de revisión de vehículos y motocicletas.

Este municipio mexiquense, catalogado como pueblo mágico por su atractivo turístico, opera La Familia Michoacana, organización criminal encabezada por los hermanos Johnny y José Alfredo Hurtado Olascoaga, alias ‘El Pez’ y ‘El Fresa’, señalada de delitos como narcotráfico, extorsión, cobro de piso, secuestro y control de rutas comerciales.

Habitantes de Valle de Bravo reportaron en redes sociales la presencia de fuerzas federales y estatales en distintos accesos carreteros, calles de la cabecera municipal y comunidades aledañas, de acuerdo con Reforma.

Según reportes locales, el operativo se concentró en el acceso principal al municipio, el jardín central, el barrio de Santa María Ahuacatlán y los caminos que conducen a la comunidad de Polvillos. En estos puntos se registraron recorridos de patrullas y sobrevuelos de la aeronave militar.

EU acusa a 21 presuntos integrantes de La Familia Michoacana

El despliegue en Valle de Bravo ocurre un día después de que autoridades de Estados Unidos dieran a conocer una acusación federal contra 21 presuntos integrantes y colaboradores de La Nueva Familia Michoacana.

El expediente, presentado ante un tribunal federal del Distrito Oeste de Texas, incluye señalamientos relacionados con narcotráfico, tráfico de armas, lavado de dinero, traslado de migrantes y apoyo material a una organización terrorista extranjera.

En el sur del Estado de México también se han reportado denuncias por presuntas extorsiones contra establecimientos comerciales y empresas distribuidoras. En Tejupilco, recientemente se informó sobre la suspensión de actividades de distribución de una empresa refresquera ante amenazas atribuidas al crimen organizado.

Otros operativos de seguridad en Valle de Bravo

Valle de Bravo ha sido escenario de otros despliegues de fuerzas federales y estatales durante los últimos meses.

El pasado 10 de octubre, elementos del Ejército, Guardia Nacional y Policía estatal detuvieron a cinco personas en la zona residencial de Avándaro. Entre ellas se encontraba Jesús Darío Murrieta Navarro, alias ‘El Cara de Cochi’, identificado como presunto líder de la célula criminal La Barredora 24/7, vinculada al Cártel de Caborca.

En una operación paralela realizada en Toluca fueron detenidos tres hombres de nacionalidad colombiana.

Tres días después, un helicóptero de la Secretaría de Seguridad estatal aterrizó en la Unidad Deportiva San Antonio, en Valle de Bravo. La movilización provocó el cierre de las instalaciones deportivas, restricciones viales y la suspensión de clases en una escuela primaria.