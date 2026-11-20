Un jurado de EU acusó a 21 personas de La Nueva Familia Michoacana por tráfico de drogas.

Un gran jurado federal en Del Rio en Estados Unidos presentó una acusación formal contra 21 personas, señaladas por delitos relacionados con el tráfico de drogas y armas de fuego, pertenecientes presuntamente a la organización La Nueva Familia Michoacana.

El fiscal federal Justin R. Simmons anunció este viernes en conferencia que la acusación contra las 21 personas es por los delitos de tráfico de drogas y armas de fuego, el contrabando de inmigrantes, el lavado de dinero y la prestación de apoyo material a una organización terrorista extranjera designada.

“Nuestro objetivo es eliminar por completo a los cárteles mexicanos. Desmantelar sus redes de narcotráfico, impedir que acumulen un arsenal de armas de fuego introducidas ilegalmente y procesarlos como los terroristas que son, es precisamente la manera de lograrlo”, indicó Simmons.

La autoridad estadounidense señaló a los hermanos Johnny Hurtado Olascoaga, alias ‘El Pez’ y ‘Don Gabino’, y José Alfredo Hurtado Olascoaga, alias ‘El Fresa’ y ‘Chino’, como presuntos líderes del Cártel La Nueva Familia Michoacana.

La Nueva Familia Michoacana es sucesora de la organización criminal conocida como La Familia Michoacana. Según informes de autoridades estadounidenses, esta opera principalmente en municipios de Guerrero, Michoacán, Morelos y el Estado de México.

El Gobierno de Donald Trump designó a La Nueva Familia Michoacana como una organización terrorista, al igual que otros cárteles.

La acusación formal anunciada hoy por parte de autoridades de Estados Unidos contra presuntos miebros de la Nueva Familia Michoacana son los hermanos Hurtado Olascoaga, así como otros 19 acusados:

Johnny Hurtado Olascoaga, de 53 años, de México José Alfredo Hurtado Olascoaga, de 42 años, de México Josué López Hernández, edad desconocida, de México Johnny Hurtado Hernández, edad desconocida, de México Edgar Aguilar Cruz, de 29 años, de México Rogelio Estrada Jaramillo, de 33 años, de México Florencio Aguilar Lorenzo, 34 años, de México Laurencio Reyes Ambriz, 41 años, de México Anastacio Reyes Flores, 33 años, de México José Andrés Vela Cervantes, 32 años, de México Alfredo Jaimes Jaimes, 29 años, de Dale, Texas Jesús Daniel Álvarez, de 29 años, de Kyle, Texas César Espinosa Reyes, de 41 años, de México Abran Espinosa Mondragón, 52 años, de México Antonio Landeros Ojo De Agua, 42 años, de México Alejandro Díaz García, de 35 años, ciudadano estadounidense. Rogelio Ponce Esquivel, de 33 años, de México Apolonio Benítez, 23 años, ciudadano estadounidense Johnny Warnce Milton, de 53 años, ciudadano estadounidense. Humberto González Arce, de 42 años, de México Omar Sixto Benítez, de 42 años, de México

Según la acusación, cada uno de los 21 acusados conspiró al menos en dos ocasiones desde el 1 de enero de 2006, con el fin importar y distribuir miles de kilogramos de cocaína, heroína y metanfetamina.

“El cargo nueve acusa a los acusados ​​del uno al diez de transporte ilegal de personas con resultado de muerte, y alega que, alrededor del 15 de marzo de 2021, los acusados ​​introdujeron de contrabando a una víctima menor de edad en los Estados Unidos, lo que provocó la muerte de dicha víctima", indica la publicación de la acusación.

Otros delitos, además del tráfico de drogas, es el tráfico de armas.